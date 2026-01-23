Vaud et Valais lancent de nouveaux chantiers pour sécuriser le Rhône

Entre élargissement du fleuve et renaturation du delta, les cantons investissent 165 millions pour mieux protéger le Rhône et les zones riveraines.

Les mesures en lien avec le projet Rhône 3 pour la région de Rarogne ont été validées par le Grand Conseil valaisan (photo d'illustration). Keystone

Vaud et le Valais annoncent de nouvelles étapes pour sécuriser le Rhône dans le Chablais. Les travaux aux Iles des Clous vont démarrer entre Yvorne et Vouvry, tandis que la revitalisation du Delta du Rhône est mise à l'enquête publique à Noville et Port-Valais.

Les Iles des Clous sont le théâtre du premier chantier bi-cantonal du projet de la 3e correction du Rhône, rappellent vendredi les deux cantons dans un communiqué. Le chantier complet est devisé à 113 millions de francs et s'étalera jusqu'à l'horizon 2029-2030. Il inclut l'assainissement d'une ancienne décharge, l'élargissement du Rhône, la consolidation de la digue valaisanne, ainsi que la construction d’une nouvelle digue côté vaudois.

Concernant la mesure prioritaire Delta, il s'agit de permettre au Rhône de retrouver une embouchure naturelle, lui qui est actuellement canalisé jusqu'à son arrivée dans le Léman. Les travaux, estimés à 52 millions, prévoient la création de deux nouveaux bras en rive droite, en aval de la passerelle des Grangettes. (jah/ats)