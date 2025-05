A Renens, le nombre de voyageurs a augmenté de 37% entre 2018 et 2024. image: watson

Voici les gares romandes où le nombre de voyageurs a explosé

Le nombre de passagers a augmenté dans de nombreuses gares suisses au cours de ces six dernières années, selon de nouveaux chiffres des CFF. Découvrez où.

Plus de «Suisse»

Avez-vous l'impression qu'il y a de plus en plus de monde quand vous prenez le train? C'est probablement le cas. De nouveaux chiffres diffusés par les CFF montrent en effet que le nombre moyen de personnes montant et descendant des trains a augmenté dans de nombreuses gares du pays, y compris en Suisse romande.

En effet, plus de 65% des quelque 460 gares romandes figurant dans les statistiques ont vu leur fréquentation grimper entre 2018 et 2024. Une soixantaine n'a enregistré aucun changement, tandis que le nombre de passagers a diminué dans une centaine d'endroits.

Comme souvent, ce sont les petites gares qui affichent les écarts les plus importants. C'est le cas de Roche (VD), où le nombre moyen de passagers par jour est passé de moins de 50 en 2018 à 440 en 2024 - soit une hausse de plus de 700%. Les gares de Lancy-Pont-Rouge et de Meyrin, situées dans le canton de Genève, ont également enregistré de fortes hausses de fréquentation.

Malgré ces exemples extrêmes, la tendance à la hausse est bien réelle, comme le confirment les données relatives aux grands centres urbains. A Genève, par exemple, le nombre de passagers a augmenté de 33% en six ans, passant de 60 500 à 80 600 personnes par jour. Cette progression peut en partie s'expliquer par le lancement du Léman Express, en 2019.

A Fribourg, la hausse a même dépassé 50%, mais ce bond s'explique également par le fait qu'en 2018, la ligne Lausanne-Berne a été fermée pendant 12 semaines, ce qui a fait baisser les chiffres.

Martigny (+33%), La Chaux-de-Fonds (+23%), Sion (+19%), Neuchâtel (+16%), Delémont (+16%) et Lausanne (+15%) ont également connu des hausses considérables au cours des six dernières années.

Seules exceptions notables, les gares de Berne et de Bienne, qui ont perdu des passagers. La première a enregistré une diminution de 3%, la deuxième de 1%. Les pertes les plus importantes ont été constatées aux gares du Locle-Col-des-Roches (NE), de Twann (BE) et de La Heutte (BE), dont la fréquentation a baissé de 35 à 65%.

Et dans le reste du pays?

Une baisse des passagers a également été constatée à la gare centrale de Zurich, la plus fréquentée du pays. Plus de 410 000 personnes y ont été comptabilisées chaque jour l'an dernier, contre 423 600 en 2018.

Cette situation reste toutefois exceptionnelle. Sur les 50 gares les plus visitées du pays, celles affichant des valeurs négatives peuvent se compter sur les doigts de la main. Il s'agit de celles de Zurich, de Berne, de Bienne et de Thoune.

Globalement, le nombre moyen de personnes montant et descendant du train chaque jour, toutes gares confondues, est passé de 3,6 à 4 millions.