Non, ça n'est pas auprès des CFF. Image: keystone / dr

Voici où acheter le demi-tarif CFF à moitié prix

Vous songez à acquérir le demi-tarif? C'est peut-être le moment, car une enseigne le propose à moitié prix. Mais attention, ça n'est pas les CFF...

Plus de «Suisse»

Le demi-tarif à moins de 100 francs existe, mais vous ne le trouverez pas directement chez les CFF. Ni au guichet, ni sur le site internet, ni dans l'application de l'ex-régie fédérale, mais chez... Interdiscount.

Ce sont nos confrères de Blick qui ont découvert cette étonnante promotion, faite à l'occasion de Black Friday. Et comme le souligne la publicité du discounter appartenant au groupe Coop, il s'agit d'une offre «exclusive», confirmant que vous ne trouverez pas ailleurs le précieux demi-tarif à... demi-tarif.

L'offre est claire: «exclusivement chez Interdiscount». interdiscount

Ainsi, en passant par Interdiscount plutôt que par les CFF, l'abonnement coûte 95 francs au lieu de 190, idem pour le tarif jeune, lui aussi affiché à 50%: il passe de 120 à 60 francs.

Une offre pour « un public-cible différent »

Combien y a-t-il d'abonnements à ce prix-là chez la filiale de la Coop? Blick a tenté, en vain, de le savoir. Mais ce que l'Alliance SwissPass a bien voulu révéler à nos confrères, c'est la raison pour laquelle cette offre est proposée auprès d'une enseigne spécialisée dans l'électronique et l'électroménager plutôt que dans les transports publics:

«Cette campagne est destinée à un public-cible différent de celui des canaux de communication et de vente habituels, en vue d’acquérir de nouveaux clients» Valentin Abbet, porte-parole de l'Alliance SwissPass dans les colonnes de Blick

Une offre qui permettra peut-être de convaincre les plus réticents à prendre davantage les transports publics suisses, réputés pour être parmi les plus chers du monde, comme le révélait cette analyse de Compare the market en 2023.

Selon l'analyse, quatre des dix villes de transports publics les plus chères du monde se trouvent dans notre pays, Zurich étant en tête.