Une ligne CFF a été interrompue en raison d'un sanglier

Le trafic ferroviaire entre Cossonay/Penthalaz – Eclépens (VD) a été interrompu mardi soir à la suite d'une collision avec un sanglier. La compagnie n'exclut pas des retards et d'éventuelles suppressions au-delà de 20h30.
18.11.2025, 20:4918.11.2025, 20:54

Après une collision avec un sanglier, le trafic ferroviaire sur la ligne Cossonay/Penthalaz – Eclépens (VD) a été brièvement interrompu mardi soir vers 19h45. Les trains ont pu à nouveau circuler trois quarts d'heure plus tard, a indiqué la compagnie sur son site internet.

Les CFF vont introduire de nouveaux trains de nuit en Suisse romande

Les lignes TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 ont été concernées, selon le portail CFF. La compagnie n'exclut pas des retards et d'éventuelles suppressions au-delà de 20h30. Elle conseille aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne pour leur déplacement.

Durant la durée de la perturbation, les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure ont circulé via Berne. (ag/ats)

