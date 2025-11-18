Les CFF étendent le test des trains de nuit à 2026. Image: KEYSTONE

Les CFF vont introduire de nouveaux trains de nuit en Suisse romande

Des trains pour les noctambules et les voyageurs matinaux circuleront en direction des aéroports de Zurich et de Genève dès le 14 décembre prochain.

Au changement d'horaire le 14 décembre, les CFF introduiront des trains de nuit en direction des aéroports de Zurich et Genève. En Suisse romande, des départs sont prévus à partir de Sion, Bienne et Fribourg.

Les CFF répondent ainsi à un besoin de la clientèle dans le trafic de loisirs et pour les départs matinaux des aéroports, ont-ils indiqué.

La compagnie ferroviaire a testé ces liaisons nocturnes durant quelques week-ends au printemps et en automne. L'offre s'est révélée utile pour les voyageurs de loisirs et les passagers aériens qui partent tôt, ont-ils ajouté. Les chemins de fer ont donc étendu le test à 2026.

Accéder aux premiers vols à Cointrin

Les liaisons nocturnes débuteront dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre. Les trains partiront à 02h21 de Bienne (BE) en direction de Genève, via Renens. L'arrivée est prévue à l'aéroport de Genève à 04h23. D'autres liaisons partiront de Sion à 02h20 et de Fribourg à 02h26. Elles passeront toutes deux par Lausanne.

Ces trains matinaux permettront aux voyageuses et voyageurs des villes mentionnées d’accéder facilement aux premiers vols (entre 06h00 et 08h00) au départ de l’aéroport de Cointrin. Pour 2026, l’offre sera en général étendue tous les week-ends du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, précisent les CFF.

Durant la période des Fêtes, des trains partiront de l'aéroport de Genève à 23h30 en direction de Fribourg et à minuit vers Bienne et Sion.

Déterminer le rapport coûts/utilité

En Suisse alémanique, les liaisons nocturnes seront proposées pratiquement chaque vendredi et samedi soir. Le départ de Winterthour a lieu à 01h40, l'arrivée à Berne à 03h04. Un train de nuit part de Berne à 03h00 et arrive à Winterthour à 04h32. Des correspondances sont prévues avec des RER à Berne, Olten et Zurich.

En effectuant ce test tout au long de l'année, les CFF déterminent d'une part la demande en liaisons de nuit et d'autre part les lignes sur lesquelles elles doivent circuler. Ils déterminent en outre le rapport coûts/utilité.

Les CFF décideront dans le courant de l'année prochaine de la poursuite du réseau de nuit national. Ils ont également des projets pour un service de week-end 24 heures sur 24 entre Zurich et Genève, Olten et Bâle, Berne et Thoune, Lausanne et Sion ainsi que Zurich et Coire. (jzs/ats)