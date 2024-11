Trafic ferroviaire perturbé en gare de Genève. Keystone

Gros problèmes en gare de Genève: voici les lignes concernées

Les pendulaires se retrouvent bien empruntés ce vendredi matin: des trains ont été supprimés et des retards sont à prévoir. Voici les lignes concernées.

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire est actuellement restreint en gare de Genève en raison d’un problème technique sur la ligne de contact, indiquent les CFF. Cette perturbation affecte plusieurs lignes, et les voyageurs sont invités à prendre leurs précautions.

Les lignes concernées

Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, et ce, jusqu’à au moins 10h30 ce matin. Les lignes TGV, IC1, IC5, IR15, IR90, RE33, TER, ainsi que les trains régionaux RL1, RL2, RL3, RL4, RL5 et RL6 sont impactées par cette situation.

Les voyageurs sont fortement conseillés de se renseigner auprès des services ferroviaires ou via les applications de suivi en temps réel pour obtenir des informations actualisées sur leur trajet, relatent les CFF qui assurent que des équipes techniques sont à l’œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais.

Développement suit

(jah)