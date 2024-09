Une locomotive déraille sur un chantier dans le canton de Vaud

Immigration: Berlin a pris une décision qui menace la Suisse

Le gouvernement allemand annonce de nouveaux durcissements dans sa politique d'asile. Outre l'extension des contrôles aux frontières, la ministre de l'Intérieur veut augmenter le nombre de refoulements. La Suisse pourrait pâtir de ces décisions.

Depuis l'attentat de Solingen, en Allemagne, il y a un peu plus de deux semaines et les élections régionales de Saxe et de Thuringe du 1ᵉʳ septembre, Berlin donne l'impression d'être sur les dents. De nouvelles menaces terroristes et les progrès électoraux de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne, extrême droite) semblent inciter le gouvernement à agir en matière de politique d'asile.