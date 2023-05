Les CFF accusés de mettre en danger la vie des passagers à Lausanne

Le chantier de la gare de Lausanne est loin d'être terminé. Un rapport obtenu par la RTS montre que l'Office fédéral des transports (OFT) reproche aux CFF de faire courir un «risque létal» aux usagers. C'est l'une des raisons expliquant le report des travaux.

C'est un chantier qui fait largement grincer des dents. Alors que la modernisation de la gare de Lausanne – importante non seulement pour l’entier du réseau CFF, mais aussi pour le développement économique de la Suisse romande – devait se terminer en 2025. Le délai a été repoussé à 2037. Ce jeudi, l'émission Temps présent a dévoilé l'une des raisons de ce report.

Affirmant avoir obtenu des documents «inédits», le magazine de la RTS a pu révéler que selon l'Office fédéral des transports (OFT), les plans actuels mettent en effet «la vie des usagers en danger».

Risque létal pour es voyageurs

L'origine du problème serait liée à la complexité du chantier. Selon les normes, les quais doivent mesurer 13 mètres 50 de largeur. Mais l'étroitesse de la gare de Lausanne pose problème. Peter Füglistaler, directeur de l'Office fédéral des transports, explique à la RTS:



«Nous sommes bien entendu prêts à réduire la largeur des quais, mais il y a une limite à ce que nous pouvons admettre. Si le risque augmente trop, nous ne pouvons pas donner notre autorisation»

Or, dans le document réalisé par l'OFT par après, et que Temps présent s'est procuré, on apprend que sur l’un des futurs quais de la gare conçus par les CFF démontre un risque «qui exprime le danger pour les voyageurs qui attendent de quitter le quai d’être entraînés par le train qui démarre». Toujours d'après Temps présent, l’Office fédéral ajoute que:

«Les CFF préfèrent prendre un risque létal (pénétration durable des voyageurs du quai surchargé dans la zone de danger, voire chute sur la voie, au moment de l’entrée du deuxième train sur la voie concernée) plutôt qu’un risque d’exploitation (dérèglement de l’horaire)» Office fédéral des transports. temps présent

Reporté à 2037

Une situation qui, du point de vue d'Olivier Français, conseiller aux Etats vaudois et grand spécialiste du rail romand, remet en cause la viabilité de la gare au-delà de 2035. Il ajoute:

«Ce qui est étonnant, c’est qu’on ne le constate que maintenant»

Résultat: plus de 1000 plans, doivent être repensés. Un travail conséquent qui devrait prendre au moins deux ans. Les travaux, eux, ne se termineront pas avant 2037. (mndl)