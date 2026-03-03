beau temps13°
Problèmes sur la ligne CFF Lausanne - Genève le 3 mars 2026

Des quais vides de trains en cause des trains supprimes, ce jeudi 9 novembre 2023 a la Gare Cornavin de Geneve. Plus aucun train des CFF ne circule entre Geneve et Lausanne. Une panne technique en gar ...
Des quais vides à Genève (archives).Image: KEYSTONE

Problèmes sur la ligne CFF Lausanne - Genève

Un dérangement à la ligne de contact entre Nyon et Gland a paralysé l’axe Lausanne–Genève, avec reprise progressive attendue en soirée. On fait le point 👇
03.03.2026, 14:1303.03.2026, 14:13

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mardi 3 mars sur la ligne Lausanne–Genève. En cause: un dérangement à la ligne de contact entre Nyon et Gland, selon le site des CFF.

Peu avant 13 heures, le trafic a été totalement interrompu entre Genève et Renens. Tous les trains entre Nyon et Gland ont été supprimés. Seuls les RegioExpress 33 ont pu circuler partiellement, jusqu’à Coppet côté Genève et jusqu’à Rolle côté Lausanne.

Les lignes IC1 et IR90 sont particulièrement touchées: ces trains sont supprimés entre Genève Aéroport et Renens. Des retards et d’autres suppressions sont à prévoir sur l’ensemble de l’axe.

Reprise partielle dès 13h30, problèmes jusqu'à 20h30

Une reprise partielle du trafic s’est organisée dès 13h30. Toutefois, une seule voie reste disponible entre Nyon et Gland, ce qui limite fortement la capacité de circulation. Les voyageurs doivent donc s’attendre à des perturbations prolongées.

D’après les premières estimations du personnel sur place, les travaux nécessitent environ six heures une fois commencés. Le retour à une circulation à pleine capacité est pour l’instant estimé à 20h30.

Ligne de contact endommagée

Selon les informations communiquées sur le site des CFF, la ligne de contact est endommagée entre Nyon et Gland. Ce type d’incident affecte directement l’alimentation électrique des trains, entraînant des interruptions ou des restrictions de trafic.

La restriction doit durer au moins jusqu’en soirée. Les voyageurs sont invités à consulter les canaux d’information des CFF avant leur départ afin de vérifier l’état du trafic et les éventuelles alternatives. ()jah)

