Gothard: les CFF ont un nouveau problème à gérer dès ce mercredi

Travaux dans le Gothard. Image: SBB

L'Italie réalise actuellement à des travaux d'assainissement, les CFF doivent renoncer à la liaison nord-sud via le Lötschberg et le Simplon vers Domodossola et Milan. Mauvaise nouvelle pour les passagers.

Francesco Benini / ch media

Le tunnel du Gothard est fermé. Le trajet sur la ligne de montagne vers le Tessin dure une heure de plus, et comme il n'est pas possible d'utiliser des trains à deux étages sur cet itinéraire, les capacités sont limitées. Mais ce n'est pas fini, les CFF doivent maintenant faire face à un autre problème.

En raison de travaux d'assainissement, la ligne ferroviaire de Milan à Domodossola sera probablement fermée du 23 août au 12 septembre. Des bus de remplacement circulent certes entre les deux villes, mais ils sont très lents. Pour parcourir les 130 kilomètres, il leur faut près de trois heures.

Pas de trains supplémentaires

Les conséquences pour les CFF sont les suivantes: pour les passagers en provenance de Bâle et de Berne, le trajet vers Milan sur l'itinéraire Lötschberg-Simplon est de fait annulé.

«Les voyageurs du trafic longue distance sont dirigés via le Gothard» Reto Schärli, porte-parole CFF

Si quelqu'un veut se rendre de Bâle à Milan, l'horaire en ligne des chemins de fer fédéraux indique une liaison via Zurich ou Arth-Goldau, et non via Berne et Domodossola.

Sur l'ancienne ligne du Gothard, l'affluence sera donc encore bien plus importante. De plus, les CFF ont rejeté la demande de trains supplémentaires, car cela n'est pas possible. Mais à partir du 24 août, «davantage de trains circuleront à la longueur maximale», ce qui offrira plus de place aux voyageurs. Les capacités du trafic voyageurs ne seraient alors «que légèrement limitées». Les CFF admettent toutefois que cela ne sera pas le cas. Aux heures de pointe, il pourrait toujours y avoir un manque de place dans les trains le week-end, bien qu'avec la fin des vacances d'été, la demande diminue quelque peu.

Dans le tunnel du Gothard. Image: KEYSTONE

Les CFF annoncent également que le temps de trajet prolongé dans les trains directs vers l'Italie pourra être réduit à partir du 24 août: le voyage en train ne sera alors plus rallongé de deux heures, mais d'une heure.

L'ex-régie fédérale ne veut pas baisser les prix des trajets sur l'ancienne ligne du Gothard. Des politiciens tessinois l'avaient demandé.

«Il n'est pas prévu de réduire les prix de manière générale en raison de l'allongement de la durée du trajet» communiqué des CFF

Gare de Milan. Image: AP

Des billets dégriffés seront, toutefois, à nouveau proposés sur les liaisons en provenance et à destination du Tessin, vraisemblablement à partir du 24 août. Les personnes qui possèdent un abonnement général et qui ne souhaitent pas l'utiliser en raison du trajet plus long peuvent le déposer.

Retour à la normale en 2024

Les CFF n'ont pas répondu à la demande des cantons d'Uri et du Tessin d'accélérer les travaux de réparation dans le tunnel de base du Gothard. Ce n'est qu'à partir de 2024 que les deux tubes du tunnel seront à nouveau en service. Reto Schärli souligne que le travail se fait en plusieurs étapes.

«20 000 traverses en béton doivent être refaites car il s'agit d'une fabrication spéciale. Chacune de ces traverses doit durcir pendant un mois avant d'être installée». Reto Schärli

A partir de ce 23 août, les CFF prévoient de faire passer 90 trains de marchandises par jour dans le tube non endommagé du tunnel de base. Environ 20 trains de marchandises circulent sur la ligne de montagne. Chaque jour, 110 transports de marchandises pourront ainsi emprunter l'axe du Gothard. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Nicolas Varin