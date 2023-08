A cause de la fermeture du tunnel du Gothard, les touristes sont désormais moins nombreux à se rendre au Tessin.

«Les CFF ou Berne doivent indemniser le Tessin»



A cause du déraillement d'un train au Gothard, les touristes sont désormais moins nombreux à se rendre au Tessin et les transports de marchandises deviennent plus chers. Fabio Regazzi, conseiller national du Centre et président de l'Union des arts et métiers, demande une indemnisation à Berne et aux CFF.

Francesco Benini / ch media

Que signifie la fermeture prolongée du tunnel du Gothard pour le Tessin?

Fabio Regazzi: C'est une très mauvaise nouvelle pour le Tessin. Le tunnel ferroviaire et le tunnel routier du Gothard sont d'une importance énorme pour le Tessin. Or, le tunnel de base restera fermé au trafic pour les voyageurs pendant plusieurs mois.



«C'est un coup dur pour notre canton»

Pourquoi donc?

C'est en automne que de nombreux Suisses viennent visiter le Tessin, et ils dépensent alors plus d'argent qu'en été. Le nombre de touristes qui viennent juste pour une journée a déjà diminué. En outre, le transport de marchandises vers le nord devient plus cher. De très nombreuses marchandises sont acheminées par le tunnel de base. Mon entreprise livre par exemple des volets roulants en Suisse alémanique. Les coûts de transport augmentent.



«Nous devrions recevoir une compensation»

Une compensation de la part de qui?

De la part de l'assurance des CFF ou de la Confédération. La Confédération a causé un dommage, elle devrait donc en assumer les conséquences. Chaque commerçant tessinois et le secteur du tourisme devraient être indemnisés pour les pertes qu'ils subissent désormais. En 2001, le tunnel routier a été fermé suite à un incendie. A l'époque, il y avait également eu des indemnisations.



Avez-vous tenté d'entrer en discussion avec le conseiller fédéral compétent?

Oui. Le sujet concerne le département des finances et le département de l'économie. Cette situation exceptionnelle requiert une solution.​

L'une des raisons de cette longue fermeture est que les CFF manquent de pièces de rechange.

Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. La construction des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) a coûté 23 milliards de francs. Avoir le matériel de remplacement nécessaire à disposition et être prêt à intervenir en cas d'urgence ne demande pas beaucoup d'efforts.

«Cela prouve que le Tessin a eu raison de s'opposer à la fermeture de la ligne de montagne»

Si l'ancienne route avait été fermée, le problème serait encore plus grand aujourd'hui. Nous devrions envisager une extension de cette ligne de manière à disposer d'un véritable plan B en cas de défaillance du tunnel de base.



D'autres voix demandent que les CFF baissent le prix des billets pour le Tessin. Qu'en pensez-vous?

Je trouve que c'est une bonne chose. Il faudrait également augmenter le nombre de liaisons ferroviaires sur la ligne de montagne du Gothard. Il faut tout faire pour atténuer les conséquences de la fermeture du tunnel. Je compte sur les responsables pour trouver des solutions rapides et simples.



C'est bientôt la session d'automne du Parlement. Allez-vous vous faire transporter à Berne en hélicoptère Super Puma?

Je crains qu'il ne soit déjà occupé par Alain Berset (rires). Blague à part, je vais probablement prendre la voiture pour ne pas perdre trop de temps.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci