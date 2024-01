La nouvelle voix des CFF agace les pendulaires

Depuis le changement d'horaire en décembre 2023, de nouvelles voix «digitalisées» sont utilisées dans les trains des CFF pour les messages en allemand. Une innovation guère appréciée par de nombreux pendulaires outre Sarine. Et chez nous alors?

Après plus de dix ans à écouter Isabelle Augustin dans les trains CFF, les voyageurs suisses alémaniques doivent désormais s'habituer à une voix «robotique» à bord des trains. En effet, depuis le changement d'horaire du 10 décembre 2023, la voix naturelle d'Isabelle a été remplacée par une voix automatisée pour les annonces dans les transports publics, au grand dam des Suisses allemands, qui ne sont pas contents (du tout).

Si cette nouvelle voix était déjà présente depuis un certain temps dans les gares suisses, son utilisation généralisée dans tous les trains CFF alémaniques est une nouveauté.

La voix «robotisée» ne passe pas

«Les voix sont super artificielles! Les autres voix étaient nettement meilleures», s'exclame un utilisateur de YouTube sous une vidéo où la nouvelle voix est enregistrée. Un autre internaute partage le même avis sur Reddit. Pour lui, «l'ancienne voix était très agréable à écouter, dans les quatre langues», tandis que la nouvelle voix, elle, «sonne comme un robot, prononce mal les noms des villes, s'interrompt en plein milieu de la phrase et est simplement extrêmement désagréable».

Mais comment expliquer de tels défauts? Le porte-parole des CFF, Moritz Weisskopf, souligne que pour créer ces annonces, des phrases complètes sont diffusées dans les gares. Cependant, dans les trains, la situation est différente.

«Des fragments de phrases sont créés et assemblés de manière dynamique en fonction des besoins» Moritz Weisskopf

Les annonces dans les transports publics sont donc basées sur des enregistrements vocaux numériques. Les mots individuellement enregistrés sont ensuite «assemblés» pour former une phrase dans les trains.

L'utilisateur de Reddit se demande également pourquoi les CFF se sont débarrassés de l'un de leurs «meilleurs atouts», faisant référence ici à Isabelle Augustin, dont la voix a été diffusée dans les trains des CFF alémaniques pendant plus d'une décennie. Si elle-même n'est pas déçue de ne plus s'entendre dans le train, elle a tout de même dû s'habituer à cette nouvelle voix, qu'elle n'apprécie guère non plus. «Ça sonne artificiel», dit-elle.

Si certains pendulaires ont d'ores et déjà contacté les CFF à ce propos, l'ex-régie fédérale admet volontiers des améliorations sont nécessaires et confirme qu'ils apporteront des corrections là où elles sont nécessaires. La mauvaise prononciation de certaines villes reste toutefois un mystère.

Et qu'en est-il en Suisse romande?

Soulagement toutefois pour les Romands qui n'auront pour l'instant pas affaire avec cette voix robotisée puisque ce changement ne semble concerner que les messages en allemand pour l'instant. Pas question donc de se séparer de la voix de Carole Félix, qui berce le quotidien de nombreux pendulaires en Suisse romande (ouf!).

