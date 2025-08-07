«Les taxes réciproques sont entrées en vigueur», a annoncé Donald Trump. Keystone

Les droits de douane de Trump frappent la Suisse

Les surtaxes américaines de 39% sur les exportations suisses sont entrées en vigueur ce jeudi matin. Le déplacement de Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin à Washington n'aura pas suffi.

Plus de «Suisse»

Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (06h01 en Suisse). Ces surtaxes auront de sévères répercussions pour l'industrie suisse d'exportation et pour l'emploi en Suisse, a averti le Conseil fédéral.

«Les taxes réciproques sont entrées en vigueur ce soir à minuit», mercredi, a annoncé sur son réseau social Truth Social le président américain Donald Trump. Ces surtaxes, qui concernent des dizaines de pays, viennent remplacer celle de 10% appliquée depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux Etats-Unis.

Ces surtaxes, qui concernent des dizaines de pays, viennent remplacer celle de 10% appliquée depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux Etats-Unis. Alors que la Suisse devait initialement être concernée par des droits de douane de 31%, le milliardaire républicain, dénonçant un excédent commercial de la Suisse de 39 milliards de dollars, jugé trop important, a fixé le 1er août la surtaxe à 39% après un téléphone avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.

Pas de résultat concret

Le déplacement de la dernière chance d'une délégation suisse emmenée par Keller-Sutter mardi et mercredi à Washington n'a pas provoqué un infléchissement de la position de Donald Trump. La mission de haut niveau, qui comprenait notamment le ministre de l'économie Guy Parmelin, n'a pas annoncé de résultat concret au terme de discussions avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Aucun détail n'a filtré des entretiens de la délégation. C'était une «très bonne rencontre, un échange très amical et ouvert sur les enjeux communs», a indiqué la présidente de la Confédération à la SRF au sortir de la discussion, commencée vers 16h15 et terminée aux alentours de 17h00. Le Conseil fédéral a annoncé jeudi sur le réseau social X une séance extraordinaire dans l'après-midi,

Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin sont désormais de retour à Berne. L'avion de la délégation suisse s'est posé jeudi matin à 07h22 à l'aéroport de Berne-Belp, a constaté un photographe. Celle-ci s'était envolée avec l'idée de présenter «une nouvelle offre» attractive au président américain pour qu'il mette de l'eau dans son vin, après l'onde de choc provoquée en Suisse par l'annonce d'une surtaxe de 39%, en particulier dans les industries d'exportation comme celles des machines, de l'horlogerie ou encore l'industrie alimentaire.

👉Notre suivi en direct de la politique de Trump👈

La surtaxe est nettement plus élevée que celle imposée aux pays de l'UE (15%) et plus élevée que celle que subit l'immense majorité des pays, de quoi faire craindre une perte de compétitivité et des réductions d'emploi en Suisse.

La pharma dans le viseur

Durant le week-end, Parmelin avait évoqué quelques pistes possibles du côté suisse, comme l'achat de gaz naturel liquéfié américain (à l'instar de concessions faites par l'UE aux Etats-Unis) ou davantage d'investissements des grandes entreprises helvétiques outre-Atlantique, dans le but d'obtenir un accord plus favorable.

Un des grands enjeux du bras-de-fer porte aussi sur les aspects militaires et des produits pharmaceutiques. Trump reproche aux multinationales pharmaceutiques, suisses notamment, de s'«enrichir sur le dos du peuple américain» en vendant beaucoup plus cher leurs produits aux Etats-Unis qu'ailleurs, une pratique possible en raison d'absence de fixation des prix par l'Etat. Donald Trump s'est promis de faire baisser le prix des médicaments dans son pays.

Selon une source proche des discussions citée mercredi par l'agence de presse Reuters, le gouvernement américain pousse la Suisse à acheter davantage de produits énergétiques et de défense américains.

L'entrée en vigueur de la surtaxe de 39% aura de sévères répercussions pour l'industrie suisse d'exportation et pour l'emploi en Suisse, notamment dans l'industrie des machines, avait averti vendredi le Conseil fédéral. Il estime que près de 60% des exportations de biens suisses vers les États-Unis risquent d'être frappés par ces taxes supplémentaires. (jzs/ats)