Les CFF offrent de gros rabais et énervent leurs clients fidèles

Les détenteurs d'un abonnement demi-tarif bénéficient actuellement de réductions considérables à l'achat d'un nouvel abonnement général (AG). Au grand dam des voyageurs les plus fidèles.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

«Liberté», écrit en lettres majuscules. Voici le mot qui figure sur la lettre adressée ces derniers jours à de nombreux détenteurs d'un abonnement demi-tarif CFF. En effet, Alliance Swisspass, l'organisation responsable des tarifs des transports publics, fait actuellement la promotion de l'achat de l'abonnement général, un précieux sésame qui permet de «voyager à tout moment en toute flexibilité.»

Pour séduire le plus grand nombre et ainsi pousser les voyageurs à opter pour un abonnement général, les CFF ont sorti le grand jeu. Les détenteurs d'un abonnement demi-tarif qui ont reçu la fameuse lettre bénéficient d'un rabais de 850 francs sur un AG 1ère classe et de 500 francs sur un AG 2e classe. L'offre est valable jusqu'au 28 avril. La lettre est signée par l'Alliance Swisspass et les CFF.

Au total, 130 000 détenteurs d'un abonnement demi-tarif non résilié ont été contactés, selon Nadine Bachmann, porte-parole d'Alliance Swisspass. Fin 2021, environ 2,8 millions d'abonnements demi-tarif étaient en circulation.

Aucune communication sur les critères de sélection

Les critères de sélection des destinataires sont tenus secrets. Selon Nadine Bachmann, des personnes de toutes les régions linguistiques ont été contactées: «Celles dont nous supposons, sur la base de diverses informations démographiques et de consommation, être intéressées par une évolution d'un abonnement demi-tarif vers un AG.»

Ce n'est pas la première fois que la branche mise sur des rabais. Au début de l'année déjà, une telle opération avait été réalisée, attirant ainsi des personnes qui avaient résilié leur abonnement général en leur proposant des réductions de prix, rapporte Blick.

Mais ces promotions ont le don d'irriter les clients fidèles des CFF qui, eux, possèdent un AG depuis des années et ne bénéficient d'aucun rabais. La Fondation pour la protection des consommateurs est, elle aussi, remontée. Sa directrice, Sara Stalder, s'agace du manque de transparence.

«Les transports publics sont une prestation de service public qui devrait être accessible à toutes les personnes aux mêmes conditions» Sara Stalder

De telles actions contreviennent à ce principe. «De très nombreux passagers, même fidèles, sont désavantagés, ce qui est très choquant, injuste et – cerise sur le gâteau – peu transparent». La fédération dénonce cette «inégalité de traitement injustifiée.»

«Une pratique courante dans de nombreux secteurs»

Ueli Stückelberger, directeur de l'Union des transports publics (UTP), se montre également critique: «Je suis d'avis que les clients actuels de l'AG auraient mérité un peu plus d'estime», a-t-il récemment déclaré au Tages-Anzeiger.

L'Alliance Swisspass n'est pas de cet avis. Le rabais est unique et il faudra payer le prix normal de l'AG l'année suivante, se défend la porte-parole Nadine Bachmann. Autre argument avancé par cette dernière: les clients actuels de l'AG reçoivent des cartes journalières à partager et de telles campagnes sont monnaie courante dans de nombreuses branches et entreprises.

Si les entreprises de télécommunications accordent souvent des rabais aux clients existants, ce n'est pas le cas pour les transports publics.

Les rabais, un commerce juteux

Le secteur a moins de contrôle sur d'autres rabais. Par exemple, les personnes qui déménagent et qui ont donné un ordre de réexpédition à la Poste reçoivent automatiquement un carnet de bons dans lequel figurent des réductions pour l'AG allant de 200 à 250 francs.

La vente de ces bons est interdite, mais comme ils ne sont pas personnalisés, il est difficile de l'empêcher. Sur les portails en ligne comme Tutti ou Ricardo, de tels bons sont quotidiennement mis aux enchères. Ce qui va contre le principe de l'Alliance Swisspass, déclare-t-elle.

Toujours est-il que grâce aux rabais, le nombre d'AG devrait bientôt retrouver son niveau pré-pandémie Covid. En 2019, 500 000 unités étaient en circulation. Ce chiffre a baissé à 406 000 en 2021. A la fin de l'année dernière, il était remonté à 431 000. Les efforts considérables déployés par le secteur pour attirer de nouveaux clients montrent également que, contrairement aux affirmations répétées des représentants du secteur selon lesquelles l'AG est trop bon marché, ces abonnements restent une importante source de revenus.