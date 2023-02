Dans les Grisons, il est possible de payer dans le bus avec le Swisspass, une carte de crédit ou de débit. Image: service ltd

Comment les CFF se préparent à la fin des billets papier

Le secteur des transports publics s'apprête à dire adieu aux billets physiques. Dans l'attente, une solution transitoire se dessine. Et les CFF ont été chargés d'élaborer un concept.

Pascal Michel / ch media

Le billet papier dans les bus, les trams et les trains semble être un modèle dépassé. Le secteur des transports publics (TP) a annoncé vouloir lancer la version numérisée des ventes de billets le plus rapidement possible. Reste qu'une étape intermédiaire se profile sur le chemin qui mène à cette innovation. L'attention se porte plus précisément sur une solution que les Grisons sont en train de promouvoir. Depuis décembre dernier, les passagers peuvent y acheter leur billet de bus et de train par carte. Les automates, placés sur le quai ou directement dans le bus, acceptent non seulement le Swisspass avec fonction de paiement, mais aussi les cartes de débit et de crédit.

La solution devrait être disponible pour l'ensemble du canton en 2024. Une fonction dite «tap-in, tap-out» est par ailleurs prévue. Elle permettrait au client de présenter sa carte à l'appareil lorsqu'il monte ou descend du bus. «Et le prix du trajet le plus avantageux serait alors calculé automatiquement», explique Thierry Müller, responsable des transports publics dans le canton. Bien que le système grison accepte encore l'argent liquide, cela reste de manière limitée: les personnes souhaitant payer leur billet en espèces peuvent en acheter auprès du personnel des bus un billet prépayé en papier cartonné d'une valeur de 10 ou 20 francs à l'aide d'un code QR et l'utiliser à l'automate.

Disponible dès avril

Le canton des Grisons se dit «très satisfait» des ventes réalisées jusqu'à présent. Déjà 95% des clients auraient payé sans argent liquide. La carte bancaire est la plus appréciée, ajoute Thierry Müller.

Le succès est tel que la solution de carte proposée par les Grisons est désormais également discutée au niveau national. Sur mandat de l'organisation sectorielle Alliance Swisspass, les CFF élaborent actuellement un concept en ce sens. En plus de normes techniques uniformes, il s'agit aussi de savoir si et comment d'autres groupements de transport peuvent se connecter au système. Le rapport devrait être disponible en avril 2023. Contactés à ce sujet, les CFF n'ont pas souhaité s'exprimer davantage à ce sujet.

En réalité, il se trouve que les transports publics ne veulent plus investir dans de nouveaux automates. «A partir de 2035, les billets ne devraient normalement plus être achetés que sous forme numérique», a récemment déclaré René Schmied, président du conseil stratégique d'Alliance Swisspass, dans une interview accordée à CH Media.

«Nous voulons nous éloigner des investissements dans des solutions de billetterie physiques» René Schmied, président du conseil stratégique d'Alliance Swisspass. ch media

Sur cette voie, d'autres alternatives locales comme dans les Grisons font débat, explique Helmut Eichhorn, directeur de l'Alliance Swiss Pass. «Actuellement, de nombreuses entreprises doivent renouveler leurs distributeurs automatiques. «Nous souhaitons répondre à la question de savoir si une solution de paiement commune basée sur les cartes est judicieuse et comment elle pourrait être mise en œuvre sur le plan technique», a déclaré Eichhorn tout en soulignant le défi que cela représentait de ne vendre des billets que sous forme numérique.

Economies financières

Sur le plan financier, cette solution transitoire pourrait être rentable. Les automates grisons coûtent en tout cas nettement moins cher que les systèmes traditionnels de paiement en espèces ou que la vente de billets auprès des chauffeurs. Pour son projet, le canton a calculé un investissement de 4,6 millions de francs.

«Par rapport aux automates de vente classiques, nous sommes environ 70% moins chers à l'achat et à l'exploitation en renonçant à l'acceptation d'argent liquide et à l'impression de billets sur papier» Thierry Müller, responsable des transports publics dans le canton des Grisons. ch media

L'entreprise de transport économise également de l'argent parce qu'elle doit prévoir moins de temps de tamponnement dans l'horaire. L'objectif est de récupérer les coûts après seulement 1,8 an.

L'Alliance Swisspass estime que si un tel système de cartes venait à être déployé à l'échelle suprarégionale, la Suisse se retrouverait en bonne compagnie: Londres, le Tyrol du Sud et des pays comme la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Italie et la France misent également sur cette technologie. Le canton des Grisons se montre en effet ouvert à partager son interface. «Nous avons acquis le système de manière à ce que d'autres régions ou entreprises de transport puissent s'y connecter», déclare Müller.

Le concept pourrait être particulièrement intéressant pour les destinations touristiques. Comme le précise Thomas Müller, les vacanciers disposent rarement d'un abonnement téléphonique local. Ce qui renchérit l'achat d'un billet de bus ou de train numérique à la recherche du bon itinéraire. «L'expérience montre que pour ces clients, les frais d'itinérance sont plusieurs fois plus élevés que le prix du billet», explique-t-il. Il évoque également un autre problème qu'il connaît par sa propre expérience de touriste. De nombreux vacanciers craignent de télécharger une nouvelle application avant chaque trajet et d'y enregistrer leurs données et leurs moyens de paiement.