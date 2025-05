CFF: retards et suppressions en Suisse romande ce lundi

Interruption Palézieux - Vauderens: 26.05.2025 04:08 - 09:00 Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Fribourg/Freiburg est interrompu entre Palézieux et Vauderens. Des travaux exceptionnels en sont la cause. La restriction dure au moins jusqu'à 12:00. Les lignes IC1, IR15, S40 et S41 sont…



