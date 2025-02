Un nouveau centre d'entretien des CFF voit le jour à Genève. Image: CFF

Les CFF inaugurent un centre dernier cri en Suisse romande

À Genève, ce bâtiment de 3000 mètres carrés recouvert de 152 panneaux solaires est destiné à l'entretien léger de trains régionaux.

A Genève, le nouveau centre d'entretien de Montbrillant a été mis en service lundi après deux ans de travaux, ont annoncé les CFF. D'une surface d'environ 3000 mètres carrés, le bâtiment permettra l'entretien léger de cinq de trains régionaux par jour, contre quatre auparavant.

Avec sa voie de 160 mètres, la nouvelle infrastructure complète le centre d'entretien situé côté lac des voies. D'un coût de 26 millions de francs, le nouveau bâtiment est recouvert de 152 panneaux solaires et végétalisé sur 1789 mètres carrés.

Ce centre s'inscrit dans le cadre des travaux préalables à l'extension souterraine de la gare de Genève, initiés en 2019 et d'un montant total de 400 millions de francs. Il permettra aussi d'entretenir les trains pendant les travaux de la gare souterraine, qui auront un impact sur les voies côté Lausanne.

Après la mise en service du nouveau tunnel de lavage en 2023 et du nouveau centre de commandes informatisé en novembre dernier, les CFF poursuivent leurs travaux préalables avec l'aménagement de onze voies de garage d'ici à 2027 et la construction d'un bâtiment pour les équipes d'entretien en 2025. Ils prévoient aussi d'allonger deux quais de la gare Cornavin entre 2026 et 2027. (jzs/ats)