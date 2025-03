CFF: bonne nouvelle pour les voyageurs entre Genève et le pied du Jura

A Renens, les changements de train entre Genève et le pied du Jura se feront désormais sur le même quai le week-end, partiellement en semaine.

Les CFF ont fait des ajustement en gare de Renens. Image: KEYSTONE

Les changements de train à Renens (VD) entre Genève et les villes du pied du Jura se feront désormais sur le même quai durant les week-ends. En semaine, ce quai à quai sera partiel, introduit une fois par heure pour les voyageurs en provenance de Genève.

«Les tests réalisés début mars ont montré qu'un quai à quai intégral le week-end et partiel en semaine était possible sans péjoration majeure de la ponctualité des trains sur le réseau», indiquent lundi les CFF. Le changement entre en vigueur dès samedi.

Pour les week-ends, les correspondances systématiques sur le même quai sont possibles, car «il y a moins de trains marchandises et aucun train de renfort pour les pendulaires le week-end», explique le communiqué.

Et en semaine?

Pour la semaine, les CFF précisent qu'une correspondance sera introduite une fois par heure sur le même quai, mais uniquement dans le sens Genève-pied du Jura. Cela concerne l'IR 90 qui arrive à Renens toutes les heures à 37 et l'IC5 qui repart quatre minutes plus tard.

Les CFF ajoutent qu'ils poursuivent leurs études afin de pouvoir également proposer un quai à quai une fois par heure dans l'autre sens, et ce dès décembre prochain. Les CFF expliquent:

«Dans cette direction, la correspondance sur le même quai impliquerait des conflits de tracé (deux trains simultanément sur la même voie) importants entre les différents flux de trains voyageurs et marchandises, et, par conséquent, des perturbations en cascade sur le réseau»,

Pour mémoire, avec le changement d'horaire de décembre dernier, la liaison directe, chaque heure, entre Genève et les villes du Pied du Jura a été supprimée durant les heures creuses. Un changement à Renens est nécessaire. De quoi susciter de nombreuses critiques, tant des usagers que du monde politique. Et d'autant plus que les correspondances n'étaient pas prévues sur le même quai.

Les CFF rappellent lundi qu'il était d'abord nécessaire de «roder» ce nouvel horaire et de tester ensuite des solutions de correspondances ponctuelles sur le même quai. C'est désormais chose faite, même si le quai à quai n'est pas systématique.

Importants travaux à venir

Avant cela, d'importants travaux seront nécessaires. «Il s'agit de modifier entièrement la configuration des voies et des aiguillages à l'ouest de la gare de Renens», relève l'ex-régie fédérale.

Et de préciser que ces travaux comprennent notamment le remplacement de 11 aiguillages (dont 5 spécifiquement dévolus à la correspondance sur le même quai), la modification de plusieurs centaines de mètres de plateforme ferroviaire, la pose d'une centaine de nouveaux mâts de lignes de contact et la modification de l'enclenchement de Renens.

Un projet de construction sera soumis à l’Office fédéral des transports en 2026. Le chantier, qui devrait durer environ 600 nuits, pourrait débuter en 2028 pour une mise en service à fin 2029, sous réserve du temps de la procédure légale. (jah/ats)