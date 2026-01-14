assez ensoleillé
Ce que cache le pass temps libre, la nouvelle offre des CFF

le pass temps libre des CFF
Les CFF font la promotion d'une nouvelle offre: le pass temps libre.Image: montage watson

Les CFF ont une nouvelle offre de cartes journalières: ce que ça cache

Jusqu'au 3 février, une offre pour les transports publics est disponible à un prix très avantageux pour les détenteurs d'un demi-tarif: le Pass temps libre. Explications.
14.01.2026, 11:5214.01.2026, 11:52
Stefan Ehrbar / ch media

Passer une journée entière à sillonner la Suisse en transports publics coûte normalement cher. Avec un demi-tarif, la carte journalière au prix standard revient à 78 francs en 2ᵉ classe et à 128 francs en 1ʳᵉ classe. Il est toutefois possible de payer moins cher pendant une courte période.

Jusqu’au 3 février, les CFF et d’autres entreprises de transports publics mettent en vente le Pass temps libre. Pour 450 francs en 2ᵉ classe et 630 francs en 1ʳᵉ classe, l'offre donne droit à dix cartes journalières.

Ces cartes journalières peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre de cette année. Les dates doivent être activées individuellement, soit en ligne via le compte Swisspass, soit à un guichet des transports publics. Les jours concernés, les usagers doivent être en possession d’un abonnement demi-tarif valide.

L’offre s’accompagne toutefois de plusieurs restrictions. Le crédit demi-tarif Plus ne peut pas être utilisé pour l’achat du Pass temps libre, disponible uniquement sur le Swisspass. L’offre est personnelle et ne peut être ni échangée, ni remboursée, ni suspendue. Le pass est valable pour les trajets compris dans le périmètre de l’abonnement général.

Les cartes journalières dégriffées restent plus avantageuses

Le concept rappelle l’ancien abonnement excursions, supprimé en mars 2024. Celui-ci proposait, au choix, 20 ou 30 cartes journalières pour 900 francs (45 francs par jour) ou 1200 francs (40 francs par jour). Mais il ne s’agit pas là de remplacer une ancienne offre, précise la porte-parole des CFF, Sabrina Schellenberg.

Le Pass temps libre est une offre promotionnelle limitée dans le temps, destinée à rendre les voyages de loisirs en transports publics «particulièrement attractifs» pour les titulaires d’un demi-tarif. Après le 3 février, il ne devrait donc plus être disponible. Du moins pour l’instant.

Pour voyager encore moins cher, les cartes journalières dégriffées restent imbattables. Avec un demi-tarif, elles sont proposées dès 29 francs en 2ᵉ classe. Leur principal défaut est que leur nombre est limité. Elles sont souvent épuisées et plus l’achat se fait tardivement, plus le prix grimpe. Pour le lendemain, il faut généralement compter 69 francs. Ces cartes peuvent être achetées en ligne.

Autre option possible, la carte journalière communale. Celle-ci est vendue dès 39 francs avec un demi-tarif et son prix augmente à l’approche du jour de validité. La disponibilité est consultable en ligne, mais le retrait doit se faire auprès de la commune de résidence. Problème, toutes les communes ne participent pas à l’offre.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

