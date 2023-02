Les voyageurs CFF à destination de Fribourg doivent passer par Yverdon-les-Bains. Image: sda

Liaison ferroviaire entre Lausanne et Fribourg rétablie

Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Lausanne et Fribourg vendredi matin. Tout est rentré dans l'ordre.

Plus de «Suisse»

Les trains ont été supprimés, vendredi matin, sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Fribourg. Des bus de remplacement ont été mis en place et il faut s'attendre à des délais d'attente, ont indiqué les CFF. La perturbation a duré jusqu'à 10h08.

Pendant la perturbation, les voyageurs de Genève et Lausanne à destination de Berne voyageaient par le pied sud du Jura via Bienne, indiquaient les CFF sur leur site. Ceux à destination de Fribourg devaient passer par Yverdon-les-Bains. Les voyageurs de Bulle (FR) pour Fribourg empruntaient les bus de ligne. La perturbation est intervenue sur le tronçon entre Chénens et Romont. (ats/svp/jah)