CFF: voici comment payer avec votre Swisspass

Le Swisspass peut désormais être utilisé pour payer des billets de transports publics. Cela pourrait également être utile à la filière, et ce, en vue de l'abandon du cash.

«Avec le Swisspass, la vie doit être simplifiée»: c'est ainsi que le secteur des transports publics a fait de la publicité, en 2015, pour l'introduction de la carte rouge au format carte de crédit. Elle permet de charger des abonnements généraux, demi-tarif ou des communautés tarifaires, mais elle peut aussi être utilisée dans les stations de ski ou pour accéder aux véhicules Mobility. Depuis peu, elle fait également office de carte de paiement.

Depuis la mi-décembre, les clients peuvent utiliser leur Swisspass pour payer sans contact aux distributeurs automatiques, aux caisses des bus et aux guichets des transports publics. Pour ce faire, il suffit de présenter le Swisspass devant le lecteur – exactement comme la carte de crédit ou de débit. Avant de pouvoir utiliser cette fonction, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur le site swisspass.ch/pay.

Les personnes majeures qui passent un contrôle de solvabilité peuvent utiliser cette fonction et payer leur billet plus tard par facture mensuelle. L'envoi électronique est gratuit, par courrier postal, il faut compter 2,90 francs par facture. Les personnes qui ne sont pas suffisamment solvables ou qui ne sont pas majeures doivent se contenter de la fonction prépayée et peuvent utiliser le Swisspass pour payer une fois que de l'argent a été versé sur un compte prépayé.

Lancement de l'innovation à Davos

La fonction de paiement est gérée par le MF Groupe, le leader suisse de l'achat sur facture selon ses propres dires. Parmi ses autres clients, MF Group compte par exemple la compagnie aérienne Swiss ou la boutique en ligne de Coop.

Le fait que la fonction soit activée maintenant est lié à une innovation à Davos. Le 11 décembre, un nouveau système de billetterie appelé «Venda» a été lancé dans les transports publics de cette ville. Depuis, les clients peuvent utiliser les transports publics en présentant leur moyen de paiement sans contact devant les lecteurs des véhicules lorsqu'ils montent ou descendent. Le décompte est automatique et les billets individuels bénéficient d'une réduction de 20%.

Parmi les moyens de paiement acceptés figurent les cartes de crédit ou de débit, les fonctions de paiement telles que celles de Google ou d'Apple sur le smartphone et, depuis peu, le Swisspass. «Venda» doit également être introduit dans la région de Coire au premier trimestre et en Haute-Engadine au deuxième trimestre.

Le secteur veut se débarrasser du cash

Même si la nouveauté n'est communiquée activement qu'à Davos, la fonction de paiement est utilisable dans toute la Suisse, comme l'explique Thomas Ammann, porte-parole de l'Alliance Swisspass responsable. En raison de la focalisation sur Davos, le nombre d'utilisateurs actifs est encore faible:

«La fonction de paiement ne peut être utilisée qu'avec les cartes Swisspass de la dernière génération, émises depuis décembre 2022»

Les personnes possédant une carte d'une génération plus ancienne recevront une nouvelle carte après s'être enregistrées pour la fonction de paiement. La fonction de paiement ne peut pas être utilisée en dehors du monde des transports publics. Les achats au supermarché ne peuvent actuellement pas être payés avec le Swisspass.

Cette nouvelle fonction devrait aider le secteur à atteindre son objectif de s'éloigner de l'argent liquide. En mai 2022, le chef de Car Postal, Christian Plüss, a déclaré à CH Media qu'il étudiait l'installation de distributeurs automatiques sans argent liquide dans les bus. L'argent liquide est cher, présente un risque de vol et constitue une charge pour le personnel. En décembre 2022, René Schmied, président du conseil stratégique de l'Alliance Swisspass, a doublé la mise lors d'un entretien avec CH Media:

«A partir de 2035, les billets ne devraient normalement plus être achetés que sous forme numérique»

Problème de discrimination

Une critique souvent formulée à l'encontre de ces plans est que les gens qui ne peuvent pas obtenir de carte de crédit pour des raisons de solvabilité ou qui ne veulent pas laisser de traces de leurs données auprès des institutions financières sont discriminées. De plus, les enfants ne disposent généralement pas de leur propre carte bancaire et sont donc tributaires des paiements en espèces.

La nouvelle fonction de paiement permet d'atténuer ce problème. Les parents peuvent charger un crédit sur la carte Swisspass de leurs enfants au moyen de la fonction prépayée, avec laquelle ils peuvent payer exclusivement dans les transports publics et ainsi obtenir un billet aux distributeurs automatiques sans argent liquide.

De plus, aucun institut de cartes de crédit n'est impliqué. L'option prépayée est particulièrement intéressante pour les enfants, explique Ammann, porte-parole d'Alliance Swisspass. Et d'ajouter: «Dans la distribution de billets sans argent liquide, la nouvelle fonction peut être un soutien».

