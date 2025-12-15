Un train CFF échappe au déraillement grâce à «un immense coup de chance»

Trois adolescents sont soupçonnés d’avoir mené deux actions extrêmement dangereuses la même soirée, dont une ayant exposé un train lancé à 140 km/h.

«Ce n’est que grâce à un immense coup de chance qu’aucun accident ferroviaire ou routier grave ne s’est produit hier soir», indique la porte-parole de la police cantonale argovienne, Vanessa Rumpold, dans un communiqué diffusé lundi.



Que s'est-il passé?



Tout a commencé par des jets de pierres

Vers 21 heures, un automobiliste a signalé à la police que des inconnus avaient lancé des pierres contre son véhicule. La compagne du conducteur aurait pu observer les personnes en train de jeter ces projectiles, précise un communiqué de la police cantonale d’Argovie.

Des patrouilles de la police municipale d’Aarau et de la police cantonale d’Argovie ont activement recherché les auteurs potentiels et ont interpellé, dans le secteur du passage souterrain piétonnier, deux garçons et une fille âgés de 13 à 15 ans.

Un train roule à 140 km/h sur une dalle de béton

Au même moment, un conducteur de locomotive a signalé que un train rapide avait roulé à 140 km/h sur une dalle de béton qui se trouvait sur les rails. Si cette dalle avait contenu des armatures métalliques, un déraillement aurait été «très probable», selon les autorités.

Selon les premières constatations de la police, les deux actions dangereuses seraient effectivement imputables aux trois adolescents interpellés, originaires de la région. «Dans les deux cas, des dégâts matériels ont été constatés, mais heureusement personne n’a été blessé».

La police cantonale a ouvert une enquête. Le ministère public des mineurs a ordonné l’ouverture d’une procédure et a placé provisoirement en détention le principal suspect du groupe. (fan/jah)