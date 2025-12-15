en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Un train des CFF passe sur une dalle en béton à Aarau

Un train CFF échappe au déraillement grâce à «un immense coup de chance»

Trois adolescents sont soupçonnés d’avoir mené deux actions extrêmement dangereuses la même soirée, dont une ayant exposé un train lancé à 140 km/h.
15.12.2025, 12:2515.12.2025, 12:25

«Ce n’est que grâce à un immense coup de chance qu’aucun accident ferroviaire ou routier grave ne s’est produit hier soir», indique la porte-parole de la police cantonale argovienne, Vanessa Rumpold, dans un communiqué diffusé lundi.

Que s'est-il passé?

Tout a commencé par des jets de pierres

Vers 21 heures, un automobiliste a signalé à la police que des inconnus avaient lancé des pierres contre son véhicule. La compagne du conducteur aurait pu observer les personnes en train de jeter ces projectiles, précise un communiqué de la police cantonale d’Argovie.

Ici, la voiture a été bombardée de pierres.
Ici, la voiture a été bombardée de pierres.police argovienne

Des patrouilles de la police municipale d’Aarau et de la police cantonale d’Argovie ont activement recherché les auteurs potentiels et ont interpellé, dans le secteur du passage souterrain piétonnier, deux garçons et une fille âgés de 13 à 15 ans.

Un train roule à 140 km/h sur une dalle de béton

Au même moment, un conducteur de locomotive a signalé que un train rapide avait roulé à 140 km/h sur une dalle de béton qui se trouvait sur les rails. Si cette dalle avait contenu des armatures métalliques, un déraillement aurait été «très probable», selon les autorités.

Des jeunes ont posé une dalle de béton sur une voie ferrée.
Des adolescents ont placé une dalle de béton sur une voie ferrée.police Argovienne

Selon les premières constatations de la police, les deux actions dangereuses seraient effectivement imputables aux trois adolescents interpellés, originaires de la région. «Dans les deux cas, des dégâts matériels ont été constatés, mais heureusement personne n’a été blessé».

Si cette dalleavait été en béton armé, un déraillement du train aurait été «très probable».
Si cette dalle avait contenu des armatures métalliques, un déraillement aurait été «très probable».Image: police argovie

La police cantonale a ouvert une enquête. Le ministère public des mineurs a ordonné l’ouverture d’une procédure et a placé provisoirement en détention le principal suspect du groupe. (fan/jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Unil a mandaté des agents privés aux méthodes «problématiques»
Des étudiants de l'Unil racontent avoir été pris en photos par des agents de sécurité privés durant la grève du 4 décembre dernier dans le bâtiment Geopolis. L'université de Lausanne s'explique.
Jeudi 4 décembre, alors que watson effectuait un reportage sur la grève des étudiants et des employés de l’Unil, nous avons été alertés par plusieurs étudiants qui nous ont raconté avoir été pris en photo par deux inconnus.
L’article