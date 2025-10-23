Des retards et des suppressions étaient à prévoir. (image d'illustration). Image: KEYSTONE

La tempête a perturbé le trafic ferroviaire en Suisse

La dépression «Benjamin» provoque orages et vents violents un peu partout en Suisse. Plusieurs lignes CFF ont été impactées.

Plus de «Suisse»

La Suisse est frappée par la tempête «Benjamin» ce jeudi. Et des effets se sont faits ressentir sur les rails, entraînant des retards et des suppressions. Les CFF rapportaient sur leur site internet plusieurs perturbations en lien avec la météo.

Dans le canton de Vaud, la ligne du BAM (Bière-Apples-Morges) a été interrompue en raison d'un «évènement naturel». Le trafic ferroviaire était également restreint entre Bienne et Moutier ainsi qu'entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Des liaisons avec la France ont aussi été impactées. La ligne du TER entre La Chaux-de-Fonds et Besançon est notamment restreinte jusqu'à ce soir 19h.

Non loin de Genève, les lignes TER et RL1 entre Annemasse et Bellegarde-sur-Valserine ainsi qu'entre Annemasse et Evian-les-Bains sont interrompues. La restriction dure jusqu'à au moins 15h. (jzs)