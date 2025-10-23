L'arrivée de la tempête à Lausanne. Image: watson

La tempête «Benjamin» frappe la Suisse: voici où et quand

Alors que la dépression s’engouffre dans la Manche, la Suisse est touchée ce jeudi par une violente tempête automnale. On fait le point.

La Suisse se prépare à affronter la tempête. En cause: la dépression Benjamin, qui traverse la Manche en direction de la mer du Nord. Le pays se trouve dans le passage de la perturbation. Le front froid qui la précède traversera la Suisse d’ouest en est dans la journée de jeudi.

Pour le Nord du pays, MétéoSuisse émet une alerte de niveau 3. La Confédération recommande d’éviter les forêts et les arbres en général et de mettre les voitures si possible à l’abri.

MeteoNews va plus loin pour l'Ouest de la Suisse, en déclenchant l’alerte maximale (« tempête violente»). «Les rafales les plus fortes sont attendues vers midi et dans l’après-midi», indique le service météorologique dans un communiqué.

Des pics de vents violents

Les vitesses du vent augmentent actuellement dans l’ensemble du pays, selon les données de MeteoSuisse. Voici les plus fortes rafales enregistrées:

St. Chrischona (BS) : 141,8 km/h La Dôle (VD) : 140 km/h Les Diablerets (VD) : 135,4 km/h Le Moléson (FR) : 134,3 km/h Chasseral (BE) : 131 km/h

Des rafales ont également été relevées dans les Alpes. Les stations de mesure du Pilatus (OW) et d’Andermatt (UR) signalent des vitesses atteignant les 100 km/h. Avec la tempête arrive aussi la pluie: le front pluvieux s’étend actuellement de Genève, en passant par le Jura, jusqu’à Bâle.

À Genève Image: watson

Des précipitations tombent également au sud du pays. Au fil de la journée, cette zone de pluie se déplacera vers l’est. Des éclairs et des coups de tonnerre sont possibles par endroits.

Apogée vers midi

La tempête devrait atteindre son apogée en Suisse romande vers midi en ce qui concerne les rafales maximales. À Berne et à Bâle, le vent se renforcera encore jusqu’à environ 13 h.

À Zurich, le gros du coup de vent est attendu un peu plus tard, à partir de 11 h, avec un pic prévu vers 15 h. En Suisse orientale, à Saint-Gall, le phénomène se décalera encore davantage vers l’après-midi: les vitesses de vent y augmenteront fortement dès midi, avec un maximum attendu vers 16 h. (leo)