Ils ont euthanasié les 120 chiens de cette ferme Suisse

Une commune rurale soleuroise a été secouée par une affaire rare. La police est intervenue pour évacuer de nombreux animaux en mauvaise santé et les euthanasier.

Plus de «Suisse»

Le service vétérinaire soleurois, accompagné de la police cantonale, a évacué jeudi et vendredi une ferme à Ramiswil. Il y a trouvé de nombreux animaux malades et sous-alimentés. 120 chiens ont dû être euthanasiés.

Lors de l'évacuation de la ferme, le service vétérinaire a saisi plusieurs dizaines de chevaux, environ 120 chiens ainsi que deux chèvres, a indiqué Andrea Affolter, responsable médias du Conseil d'Etat soleurois, dimanche à l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information diffusée la veille par la chaîne de télévision régionale Tele M1. La police cantonale a indiqué s'être également rendue sur place.

Dans cette ferme de Ramiswil, vivaient des animaux malnutris, sous-alimentés et malades. Image: Capture d'écran Tele M1

«Les animaux étaient pratiquement tous dans un état déplorable», a ajouté Andrea Affolter, précisant qu'ils souffraient de malnutrition et étaient également malades. En ajoutant:

«Pour les services vétérinaires, le bien-être animal est toujours primordial. Dans ce cas précis, malheureusement, aucun chien n'a pu être sauvé.»

«Nous avons confisqué les chevaux et les avons placés dans un endroit approprié», a déclaré la vétérinaire cantonale Chantal Ritter à la chaîne de télévision Tele M1. Les chiens ont été euthanasiés parce qu'ils étaient en trop mauvais état:

La propriétaire des animaux sera dénoncée pour infraction à la loi sur la protection des animaux, a ajouté Andrea Affolter. (sda/ats/hun)