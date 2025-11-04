Le chien suisse Malouk arrête les casseurs d'un Ikea

assez ensoleillé
Le chien suisse Malouk arrête les malfaiteurs d'Ikea

Le chien Malouk a retrouvé la trace des voleurs présumés.Image: Police cantonale argovienne

Les auteurs présumés du casse d'un automate de paiement à Spreitenbach (AG) ont pu être retrouvés grâce au flair d'un chien policier lundi dernier.
04.11.2025, 09:3804.11.2025, 09:53

Le chien policier Malouk a permis l'arrestation de deux voleurs présumés à Spreitenbach (AG), rapporte la police cantonale argovienne dans un communiqué.

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, un témoin a signalé la présence de deux individus masqués qui s'affairaient avec une meuleuse autour d'un automate de paiement sur le parking d'un magasin Ikea. Des patrouilles de la police municipale de Baden et de la police cantonale argovienne ont été immédiatement dépêchées sur place, accompagnées de deux chiens policiers. Mais les suspects avaient déjà déguerpi.

Une importante somme d'argent

C'était sans compter sur le flair du chien Malouk, qui a de suite retrouvé leur piste. Un premier individu a été localisé peu après dans un fourré près du minigolf voisin. Il a alors pris la fuite à pied.

Blessé à la jambe dans la précipitation, il sera finalement arrêté non loin sous un pont. Il s'agit d'un Roumain de 27 ans. Il a été transporté à l'hôpital en ambulance.

En Valais, un chien policier retrouve un fuyard endormi dans la forêt

Quant au deuxième suspect, il a été débusqué par Malouk dans un buisson. Lui aussi d'origine roumaine et âgé de 33 ans, il transportait dans son sac à dos une importante somme d'argent en piécettes ainsi qu'une meuleuse d'angle.

Selon la police cantonale argovienne, le montant du butin s'élève à plusieurs centaines de francs. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire et une enquête a été ouverte. (jzs)

