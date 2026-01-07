assez ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Référendum contre l’assouplissement des exportations d’armes

Ce projet du Parlement sur les armes suisse déclenche une riposte

Une alliance réunissant partis de gauche et ONG lance un référendum contre l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre voté par le Parlement.
07.01.2026, 11:0007.01.2026, 11:17

Le peuple suisse devra se prononcer sur l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, validée par le Parlement le mois passé. Une alliance, composée notamment du PS, des Vert-e-s, du PEV et d'organisations non gouvernementales, a lancé mercredi un référendum.

Le projet vise à faciliter non seulement l'exportation mais aussi la réexportation de matériel de guerre. Dans un communiqué, l'alliance craint que des armes suisses ne se retrouvent dans des guerres civiles.

Elle cite les Etats-Unis, qui viennent d'attaquer le Venezuela, et qui pourraient, avec l'assouplissement légal, recevoir du matériel de guerre helvétique même en cas de guerre. Les parties belligérantes au Soudan, en proie à une guerre civile, pourraient aussi indirectement être équipées d'armes suisses, mais pas l'Ukraine, pourtant attaquée en violation du droit international, critiquent les référendaires.

En vertu de sa tradition humanitaire, «la Suisse a bien mieux à exporter que des armes». Ils disent pouvoir récolter les 50 000 signatures nécessaires d'ici la mi-avril. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
A$AP Rocky casse l’internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Monsieur Prix» fait plier le géant suisse des petites annonces
Pour la première fois, le surveillant des prix a conclu un accord à l’amiable dans le domaine des plateformes en ligne. Homegate, Immoscout et Ricardo s’engagent à plus de transparence et à des tarifs plus avantageux. Parallèlement, la Commission de la concurrence (Comco) a lancé une vérification préliminaire.
Depuis plusieurs années, le groupe Swiss Marketplace (SMG) suscite mécontentement et critiques, tant chez les clients que chez les concurrents.
L’article