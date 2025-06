Il y a du nouveau chez Toblerone, et c'est exclusif à la Suisse! Image: Mondelēz International, Pexels

Toblerone lance un nouveau produit qui ne sera dispo qu'en Suisse

Afin de renouer avec ses racines, Toblerone a annoncé, ce mercredi, son intention de commercialiser quatre produits exclusivement disponibles en Suisse.

Plus de «Suisse»

Faisant écho à ses racines helvétiques, Toblerone a annoncé ce mercredi dans un communiqué de presse son intention de lancer une nouvelle gamme de produits exclusivement disponibles en Suisse appelée «Born Swiss» (né Suisse en français). Constituée de quatre produits aux couleurs du pays, cette gamme se veut être un retour aux sources et aux traditions, arborant un design précurseur rappelant les premiers chocolats de la marque.

Un attachement profond à la Suisse

Créé en 1908 à Berne par Theodor Tobler et Emil Baumann, le Toblerone séduit par sa forme originale et son association iconique entre le chocolat et le nougat. D'ailleurs, le nom Toblerone provient de l'association du nom de l'un de ses fondateurs au mot Torrone, qui désigne le nougat en italien.

D'après le site officiel de la marque, ce n'est qu'en 1920 que l'ours bernois fait son apparition sur les emballages, suivi par le Cervin 50 ans plus tard, en 1970.

Très attachée à ses racines helvétiques, la marque souhaite désormais souligner sa liaison avec le pays qui a vu naître l'illustre friandise par une gamme exclusive aux couleurs de la Suisse et se voulant être un retour aux sources, tant gustativement que visuellement.

Les quatre nouveautés annoncées

Selon le communiqué de presse, la nouvelle gamme de produits se composera de quatre déclinaisons que voici:

La tablette au lait de 750 grammes , soit l'emblématique Toblerone triangulaire en grand format.

, soit l'emblématique Toblerone triangulaire en grand format. La Tiny Box , une boîte en métal recelant trois tablettes de 100 grammes chacune.

, une boîte en métal recelant trois tablettes de 100 grammes chacune. La Tablette Mix , composée de quatre tablettes de 100 grammes chacune, dont deux au lait, une «Fruit and Nut» contenant raisins secs et amandes, et finalement une «Crunchy Almonds» aux amandes salées.

, composée de quatre tablettes de 100 grammes chacune, dont deux au lait, une «Fruit and Nut» contenant raisins secs et amandes, et finalement une «Crunchy Almonds» aux amandes salées. La Tiny 200 grammes, constituée de tablettes de différentes sortes au format mini: au lait, noir, blanc, et «Crunchy Almonds».

De grands investissements en perspective

L'entreprise américaine Mondelēz International, qui détient Toblerone depuis 2012 mais également d'autres grandes marques comme Oreo ou Milka, a récemment annoncé vouloir investir près de 65 millions de francs dans le site bernois fabriquant le Toblerone afin d'en faire un centre névralgique du chocolat suisse. A cette occasion, Anna van Riesen, Country Manager Suisse chez Mondelēz International, avait déclaré:

«En investissant dans le site, nous avons envoyé un signal clair: Toblerone et la Suisse vont de pair»

Elle avait ensuite poursuivi: