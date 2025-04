Les Américains vont remettre une croix suisse sur les Toblerone

L'usine de production de Toblerone à Berne est en cours d'agrandissement et de modernisation. Keystone

Le groupe américain Mondelez, propriétaire du chocolat triangulaire emblématique, investit dans l'usine de Berne-Brünnen. Et il entend miser davantage encore sur la suissitude de la marque, pour faire taire la critique.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Dans le contexte actuel, ce message venu des Etats-Unis a de quoi surprendre. Donald Trump a déclaré la guerre économique à pratiquement tout le monde. La joie devrait donc être d'autant plus grande à Berne-Brünnen, sur le site de Toblerone.

Basé à Chicago, le géant de l'alimentaire Mondelez va investir environ 65 millions de francs dans le site de production de la marque culte suisse. Le groupe l'a annoncé dans un communiqué. Objectif: créer un véritable centre de compétences. Une profession de foi pour le site où tout a commencé en 1908 et d'où proviennent aujourd'hui environ 90% des barres vendues autour du globe.

Quatre millions de Toblerone par jour

Avec ce montant, une nouvelle ligne de production sera construite à l'automne. De plus, l'installation pour le chocolat et le nougat sera agrandie et l'infrastructure, modernisée. Car il faut augmenter la capacité pour pouvoir répondre à la demande. Actuellement, quatre millions de Toblerone sortent de l'usine de Berne-Brünnen – par jour.

Cette étape surprend dans la mesure où Mondelez semblait récemment peu se soucier du «made in Switzerland». Comme CH Media, éditeur de watson, avait révélé en 2023, le groupe s'est vu contraint d'abandonner le logo du Cervin sur l'emballage. A la place, on trouve aujourd'hui une montagne «générique». Car, après la délocalisation d'une partie des activités à Bratislava en Slovaquie, les exigences en matière de «swissness» n'étaient plus remplies.

Ce renoncement avait fait les gros titres au niveau international – et suscité des réactions épidermiques en Suisse. Mais la multinationale américaine vient de rétropédaler. La montagne valaisanne ne fait certes pas son retour sur les emballages. A la place, tous les produits fabriqués à Berne-Brünnen arborent désormais une croix suisse.

Toblerone, ce n'est plus seulement le classique chocolat triangulaire. La gamme comprend aussi des glaces, des cheesecake, des gâteaux ou des pralinés. La plupart de ces produits continueront, eux, d'être fabriqués à l'étranger.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker