ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Chômage

Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

La situation du marché du travail en Suisse se maintient à 2,8% en Suisse, selon le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
06.10.2025, 09:2106.10.2025, 09:21

Le marché du travail suisse résiste à une conjoncture économique morose, affectée par les droits de douane américains. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,8% en septembre, en dépit d'une augmentation du nombre de chômeurs.

En septembre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1128 personnes, soit une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent pour toucher 133 233 habitants, selon les chiffres publiés lundi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 19 988 personnes, soit une poussée de 17,7%.

franc-parler
Un défi immense attend la Suisse, mais il peut être résolu avec créativité

Le taux de chômage avait déjà grimpé à 2,8% en août, après 2,7% en juillet. En janvier et février, il atteignait 2,9% avant de très légèrement reculer.

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1,3% sur un mois, affectant 139 564 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage a grappillé 0,1 point de pourcentage à 3,0%.

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a crû de 1,3% par rapport au mois d'août, touchant 13'861 jeunes, mais de presque 16% sur un an. Le taux de chômage de cette catégorie s'est toutefois maintenu à 3,2% en septembre. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a, lui, atteint 36 191 habitants, en hausse de 1,0% sur un mois mais de 17,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace (2,5%).

En septembre, le Seco a comptabilisé 213 750 demandeurs d'emploi, soit 4660 personnes de plus qu'en août (+2,2%) et 29 377 personnes de plus qu'il y a un an (+15,9%).

A fin septembre, 3495 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de juillet, soit 976 personnes de plus (+38,7%) qu'en juin. (awp/ats/svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
…Et vous? Ça va le chemin du travail?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Les étés sont de plus en plus chauds en Suisse: voici à quel point
L'été 2025 a été l'un des plus chauds depuis le début des mesures en Suisse. Ces dix dernières années, les vagues caniculaires sont devenues plus longues et fréquentes. Le point en graphiques.
Quand, en juillet dernier, certains météorologues avaient déclaré que l'été de cette année pouvait ressembler à celui de 2003, de nombreuses personnes ont dû avoir des sueurs froides. Maintenant que la belle saison est définitivement derrière nous, on peut affirmer que le scénario du pire ne s'est pas produit. Pourtant, ces deux étés présentaient effectivement des similarités: dans les deux cas, les mois de juin et d'août ont été extrêmement chauds, alors que juillet a été plutôt frais.
L’article