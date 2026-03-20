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Cinéma

La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

La 40e édition du FIFF a été inaugurée

La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, «sous des augures festifs et rassembleurs». Après les discours, dont celui d'Elisabeth Baume-Schneider, les spectateurs ont vu le premier des 114 films de la sélection.
20.03.2026, 20:1420.03.2026, 20:14

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département de l'intérieur, qui est revenue sur l'importance du festival. «Dans ce monde bruyant, aux gesticulations déconcertantes, la voix des artistes doit se faire entendre», a noté la ministre de la culture.

«Une culture forte est plus que jamais nécessaire», a insisté la Jurassienne. «Des espaces comme le FIFF y contribuent pleinement, en offrant des films qui invitent à regarder le monde autrement.»

«Ils rappellent qu’au milieu du chaos, il y a des histoires profondément humaines qui transcendent nos destinés, et donnent de l’espoir.»

«Le cinéma qui ouvre les yeux»: ce sont les mots qui, émergeant des fleurs du visuel 2026, ont accueilli le nombreux public de la cérémonie. (sda/ats)

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