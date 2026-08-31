Il existe de nombreux moyens de repousser les moustiques. Ils ne sont cependant pas tous efficaces. Image: Shutterstock

Ils ont testé 12 produits anti-moustiques: voici les meilleurs

Face aux moustiques, tous les répulsifs ne se valent pas. Sprays, diffuseurs, pièges ou appareils à ultrasons… douze produits ont été soumis au test. Leur efficacité varie fortement.

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Chaque année, les moustiques nous tapent sur les nerfs. Pour se protéger de leurs piqûres, il existe de nombreux produits répulsifs, comme les appareils à ultrasons, les pièges, les diffuseurs ou les spirales fumigènes.

Les plus connus restent toutefois les sprays antimoustiques. Mais lesquels sont les plus efficaces? «Kassensturz», l'équivalent alémanique de l'émission «A bon entendeur», s'est penchée sur la question avec l'aide de l'Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH). Douze produits contre les moustiques ont ainsi été testés.

Comment le test s'est déroulé

Le test a été réalisé avec 30 moustiques tigres affamés, dans une pièce d'environ 20 mètres carrés. Pendant cinq minutes, la personne faisant office de cobaye comptait les moustiques qui se posaient sur son avant-bras. Les essais ont été effectués avec trois personnes pour chaque produit.

Il en ressort que les spirales antimoustiques de Neocid Expert et la prise diffusante d'Optimum offrent la meilleure protection contre les insectes. Avec ces produits, les atterrissages de moustiques ont diminué de plus de 99%.

Les sprays à appliquer sur la peau d'Anti-Brumm et de Puressentiel se sont révélés tout aussi efficaces. Ceux-ci servaient de produits de comparaison, leur qualité étant déjà connue grâce à de précédents tests. La prise antimoustique de Finito a été classée comme «bonne», le produit ayant permis de repousser 80% des atterrissages de moustiques.

Et voici le classement en images 👇 1 / 14 Le test Kassensturz des produits anti-moustiques Très bien: les spirales anti-moustiques Neocid Expert source: brack.ch

Pièges et huiles essentielles peu efficaces

Les pièges UV d'Ohmex et de Raid n'ont offert aucune protection, tandis que ceux de Starlyf et de Swissinno n'ont eu qu'un faible effet protecteur. La raison en est que la lumière, contrairement au CO 2 , attire peu les moustiques. Les diffuseurs à huiles essentielles n'offrent eux aussi qu'une faible protection.

L'appareil à ultrasons de Chicco testé n'a, lui non plus, offert aucune protection. Selon les experts, la raison en est que la fréquence employée est trop élevée pour être perçue par les moustiques.

Selon les fabricants des produits à l'efficacité faible ou nulle, les conditions du test seraient «trompeuses», insuffisantes ou non représentatives. Swissinno, dont le piège à LED a reçu la mention «suffisant», affirme:

«Il s'agit d'un moyen complémentaire pour les espaces intérieurs soumis à une faible pression d'infestation, typiquement les chambres à coucher ou d'enfants, qui peut fonctionner 24 heures sur 24.»

Selon une autre marque, les produits à base d'huiles essentielles ne sont pas conçus pour le cadre de test choisi. (kek, trad. ysc)