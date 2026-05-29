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Alerte à Lugano après un gros incendie désormais sous contrôle

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La scène filmée de loin.Image: screenshot

Ce gros incendie a inquiété à Lugano

Un spectaculaire dégagement de fumée a entraîné une alerte des autorités tessinoises vendredi. Les dommages sont importants.
29.05.2026, 15:0729.05.2026, 16:51

Un important incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans un immeuble de Viganello, un quartier de Lugano. Les habitants ont été évacués. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables.

Une alerte avait été donnée dans la zone 👇

Un important incendie s&#039;est déclaré vendredi dans le quartier de Viganello, à Lugano, dans le canton du Tessin. Le sinistre provoque un important dégagement de fumée ainsi qu&#039;une forte odeur ...
Image: AlerteSwiss

Selon la police cantonale tessinoise, les flammes se sont déclarées vers 14h15 dans un immeuble de la Via Maggio, à Lugano, après une probable explosion sur le toit. Celle-ci aurait été causée par des bouteilles de gaz alors que des ouvriers effectuaient des travaux de toiture, selon des médias tessinois.

Une forte détonation aurait d'abord été entendue, avant qu'un épais nuage de fumée ne se forme, indique la police dans un communiqué.

Les pompiers et la police ont été dépêchés sur les lieux. Par mesure de précaution, les habitants de l'immeuble ont été évacués. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Afin de permettre les opérations de secours et le passage des véhicules d'urgence, le secteur concerné a été temporairement fermé à la circulation, précise la police cantonale tessinoise.

La circulation reste fortement perturbée dans le secteur. Via Alertswiss, les autorités appellent la population à fermer portes et fenêtres, à couper les systèmes de ventilation et de climatisation et à éviter largement la zone touchée. Les habitants sont également invités à informer leurs voisins des mesures de précaution en vigueur. (jah / ats)

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