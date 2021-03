Suisse

Profitez de vos derniers jours de soleil, il va à nouveau neiger



La vague de chaud qui berce la Suisse depuis plusieurs jours va bientôt devenir un souvenir. Cette semaine, l'hiver fait son come-back, pour plusieurs jours.

Ressortez vos cagoules: le gel fait son retour et c'est MétéoSuisse qui le dit. Oui, même si l'hiver a semblé disparaître fin février, le climat suisse devrait à nouveau se refroidir durant les deux premières semaines du mois de mars de la Suisse.

Un phénomène courant

Pas de panique. La saison de la neige qui s'en va et revient durant le troisième mois de l'année, c'est connu. C'est ce qu'on appelle le «phénomène du froid de mars».

Des chutes de neige en mars, beaucoup plus importantes que durant les mois concernés entre décembre et février, ont déjà été observées par le passé. Le 11 mars 1931, par exemple, un épais manteau neigeux de 96 cm recouvrait les rues de Berne.

Dès ce samedi 6 mars, une hausse des épisodes de neige fraîche devrait être observable. Cette recrudescence culminera sur le Plateau que le long du versant nord des Alpes jusqu’à une altitude d’environ 1000 mètres.

Après une absence prolongée fin février, le #gel fait son retour de manière (presque) généralisée en plaine pour le premier jour du #printemps météorologique. Des températures minimales légèrement inférieures à la norme 1981-2010 pour un 1er mars. pic.twitter.com/MYCAbWy4UR — MétéoSuisse (@meteosuisse) March 1, 2021

De la neige possible en avril

Le phénomène du froid de mars ne signifie pas qu'il ne peut plus tomber de neige après ce mois. Avril est connu pour présenter une couche de neige dans les plaines du côté nord des Alpes, qui, cependant, fond à nouveau rapidement. Et il peut encore y avoir de la neige plus tard, comme le précise MétéoSuisse. (ats/mndl)

