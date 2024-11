Vaud se place en premier plan pour préserver la biodiversité

Le canton de Vaud a rejoint l'Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN). Par cette adhésion, il compte se positionner comme un acteur de premier plan dans la lutte pour la préservation de la biodiversité en Suisse.

Vaud rejoint l'Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN). Le statut de membre permettra au canton de «renforcer ses actions grâce à l’accès à un savoir-faire éprouvé en matière de protection de la nature que lui offre ce réseau international, ainsi qu’au partage de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, notamment à un niveau régional», ont fait savoir les autorités cantonales lundi dans un communiqué.

Une première en Suisse

Par cette adhésion, Vaud compte se positionner comme un acteur de premier plan dans la lutte pour la préservation de la biodiversité en Suisse. Il est le premier canton helvétique à adhérer à l'UICN en tant que gouvernement régional. Il rejoint ainsi d’autres collectivités locales de France, du Pakistan ou encore d’Argentine au sein de cette organisation dont il héberge le siège depuis 1961, tout d'abord à Morges, puis à Gland dès 1979.

La plus grande organisation mondiale pour la protection de l'environnement compte quelque 1400 membres, parmi lesquels des Etats, des agences gouvernementales, des ONGs, des entreprises et des experts scientifiques. Elle oeuvre à l'élaboration de solutions aux défis écologiques mondiaux et établit notamment la liste rouge des espèces menacées.

Fondée en 1948, l'UICN emploie aujourd'hui plus de 1000 personnes dans une cinquantaine de pays, dont près de 170 à Gland. (ag/ats)