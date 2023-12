La Suisse classée parmi les «cancres» du climat

«Le oui massif en faveur de la loi climat en juin dernier montre que la population appelle de ses vœux une politique nettement plus ambitieuse. La décision de retarder l’application de ce texte est parfaitement incompréhensible»

«Le résultat de la Suisse montre clairement que les efforts fournis sont insuffisants et nous classent parmi les cancres sur les questions climatiques», commente Georg Klingler, expert des questions climatiques et énergétiques pour Greenpeace Suisse.

La Suisse applique une taxe sur le CO 2 sur les combustibles de chauffage, poursuivent les experts. D'après eux, «les autres politiques portant sur le prix du carbone, notamment dans le secteur des transports, sont faibles».

Le jugement est plus sévère concernant notre politique climatique, qualifiée de «faible», au même titre que celle menée par la Lituanie, les Philippines ou l'Ouzbékistan. Le CCPI explique:

Notre pays obtient un note moyenne dans la plupart des sous-catégories analysées par les experts du CCPI: les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'utilisation de l'énergie.

L'Iran, les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite obtiennent le score le plus faible.

Le Danemark, l'Estonie et les Philippines réalisent le meilleur score, mais le podium de tête n'a pas été attribué: selon le CCPI, «aucun des pays pris en compte ne réalise les efforts nécessaires pour s’aligner sur l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5°C».

Cette année, la Suisse se classe à la 21e place, en dehors du top 20 et loin du groupe des meilleurs élèves. Ses efforts sont qualifiés de «moyens», un résultat que Greenpeace n'hésite pas à définir «médiocre» dans un communiqué diffusé ce vendredi.

La Suisse ne fait pas assez pour lutter contre la crise climatique. C'est ce qui ressort, en substance, du «Climate Change Performance Index» (CCPI) 2024, présenté ce vendredi dans le cadre de la COP28 à Dubaï. Chaque année, ce classement évalue les efforts menés pour atténuer les effets du réchauffement global par 63 pays considérés comme les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

La glace fond et les montagnes s'écroulent: faut-il avoir peur?

