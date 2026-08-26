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Blocages à Zurich: militants d'Extinction Rebellion condamnés

Des militants de l’organisation climatique «Extinction Rebellion» bloquent une rue du centre-ville de Zurich le lundi 4 octobre 2021.
Des militants d'Extinction Rebellion bloquent une rue du centre-ville de Zurich, le lundi 4 octobre 2021.Image: Keystone

Blocages en Suisse: des militants d'Extinction Rebellion condamnés

Le Tribunal fédéral rejette le recours de militants après des blocages non autorisés à Zurich. Ils écopent de peines pécuniaires avec sursis.
26.08.2026, 12:0026.08.2026, 12:29

Des militants d'Extinction Rebellion qui avaient bloqué des rues du centre-ville de Zurich en juin 2020 et en octobre 2021 ont été condamnés pour contrainte. Dans plusieurs arrêts publiés mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté leurs recours.

Les recourants invoquaient la liberté d'opinion et de réunion. Le Tribunal fédéral a reconnu que les manifestations pacifiques sont en principe protégées par ces droits fondamentaux.

Des militants déploient un drapeau palestinien sur la tour Eiffel
Des militants déploient un drapeau palestinien sur la tour Eiffel

Toutefois, les actions menées à Zurich, non autorisées, ne visaient pas uniquement à afficher une opinion, ont retenu les juges. Leur objectif était de perturber la circulation et la vie quotidienne. L'ampleur de ces perturbations dépassait ainsi le fait d'une simple conséquence secondaire inhérente à toute manifestation.

De telles perturbations ne peuvent pas être tolérées, car elles représentent une atteinte aux droits des usagers de la route concernés, selon les juges. Les militants écologistes disposaient d'autres moyens légaux pour défendre leur cause, telles que des manifestations autorisées dans d'autres lieux, conclut le Tribunal fédéral.

Les activistes du climat ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis. (jzs/ats)

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