Le mois de mars est «imprévisible» selon MétéoSuisse
Grand soleil un jour, neige le lendemain: le mois de mars n’a pas volé sa réputation, nous dit, en substance, MétéoSuisse dans un billet de blog. Cette période marque une transition délicate entre hiver et printemps, propice aux brusques changements de temps.
Le week-end dernier en a offert un exemple frappant: après un début de mois jusqu’à 6 à 8°C au-dessus des normales, les températures ont chuté brutalement, passant 3 à 4°C en dessous en l’espace de quelques heures.
Cette instabilité se retrouve dans de nombreux dictons populaires, que l'organe fédéral de météorologie a gentiment exhumés de la mémoire populaire. «En mars, quand il fait beau, prends ton manteau»: une image fidèle de la réalité météo, où un soleil printanier peut rapidement laisser place à une chute de neige.
Ce qui distingue mars, explique MétéoSuisse, c’est sa capacité à faire osciller les températures autour de 10°C, franchissant facilement la barre du gel. Résultat: on passe en quelques heures «du T-shirt au pull», une variabilité particulièrement marquante et qui n’est pas sans conséquences. Car les épisodes doux peuvent déclencher une floraison précoce des arbres fruitiers. Mais si le froid revient ensuite, les fleurs peuvent être détruites, compromettant les récoltes. D’où ces deux autres dictons:
Mais si mars marque le passage de l'hiver au printemps, ce mois est «l'un de plus imprévisibles de l'année d'un point de vue météorologique», écrit MétéoSuisse avant de rappeler que «son nom lui-même vient de celui du dieu romain de la guerre, Mars, réputé pour son caractère imprévisible.» Et en effet, depuis des siècles, cette versatilité et variabilité nourrit les proverbes:
Ou à l'inverse:
Une chose est sûre, en Suisse comme ailleurs, mars reste un mois délicat où il vaut mieux garder une veste à portée de main. MétéoSuisse conclut avec cette sentence:
(hun)