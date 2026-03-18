L'imprévisibilité du mois a fait naitre «une riche tradition de sagesse populaire», rappelle MétéoSuisse. Image: montage watson

Le mois de mars est «imprévisible» selon MétéoSuisse

Ce mois alterne entre beau temps, froid de canard, neige et pluie. MétéoSuisse dégaine une série de proverbes qui illustrent le caractère imprévisible de mars.

Plus de «Suisse»

Grand soleil un jour, neige le lendemain: le mois de mars n’a pas volé sa réputation, nous dit, en substance, MétéoSuisse dans un billet de blog. Cette période marque une transition délicate entre hiver et printemps, propice aux brusques changements de temps.

Le week-end dernier en a offert un exemple frappant: après un début de mois jusqu’à 6 à 8°C au-dessus des normales, les températures ont chuté brutalement, passant 3 à 4°C en dessous en l’espace de quelques heures.

Cette instabilité se retrouve dans de nombreux dictons populaires, que l'organe fédéral de météorologie a gentiment exhumés de la mémoire populaire. «En mars, quand il fait beau, prends ton manteau»: une image fidèle de la réalité météo, où un soleil printanier peut rapidement laisser place à une chute de neige.

Par exemple 👇 Le soleil est de retour, mais pas pour toute la semaine

Ce qui distingue mars, explique MétéoSuisse, c’est sa capacité à faire osciller les températures autour de 10°C, franchissant facilement la barre du gel. Résultat: on passe en quelques heures «du T-shirt au pull», une variabilité particulièrement marquante et qui n’est pas sans conséquences. Car les épisodes doux peuvent déclencher une floraison précoce des arbres fruitiers. Mais si le froid revient ensuite, les fleurs peuvent être détruites, compromettant les récoltes. D’où ces deux autres dictons:

«Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera»

«Fleur marsière ne tient guère»

Mais si mars marque le passage de l'hiver au printemps, ce mois est «l'un de plus imprévisibles de l'année d'un point de vue météorologique», écrit MétéoSuisse avant de rappeler que «son nom lui-même vient de celui du dieu romain de la guerre, Mars, réputé pour son caractère imprévisible.» Et en effet, depuis des siècles, cette versatilité et variabilité nourrit les proverbes:

«Si mars commence en courroux, il finira tout doux»

Ou à l'inverse:

«Quand mars vient comme un mouton, il ressort comme un lion»

Une chose est sûre, en Suisse comme ailleurs, mars reste un mois délicat où il vaut mieux garder une veste à portée de main. MétéoSuisse conclut avec cette sentence:

«Le soleil de mars donne des rhumes tenaces»

(hun)