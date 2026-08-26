A partir de jeudi, l'air en Suisse devrait à nouveau être chargé de poussière saharienne. Image: keystone

Poussière du Sahara et orages: la météo s'annonce mouvementée en Suisse

Les températures vont nettement baisser après les fortes chaleurs de début août en Suisse. La semaine sera marquée par le retour de la poussière du Sahara et une séquence orageuse avant le retour du beau.

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Les prévisions pour cette semaine laissent penser que les périodes de forte chaleur de l'été sont, du moins provisoirement, derrière nous. La barre des 30°C devrait certes encore être franchie ponctuellement, notamment jeudi, mais les températures maximales se situeront globalement dans des valeurs nettement plus basses qu'au début du mois d'août.

La semaine a débuté sous un temps mitigé, avec quelques averses et orages isolés avant le retour du beau ce mercredi. En revanche, dès jeudi, un autre phénomène bien connu fait son retour: la poussière du Sahara.



En remontant depuis le sud, elle devrait troubler la visibilité dans toute la Suisse. Ce voile de poussière devrait nous accompagner jusqu'à vendredi.

De la poussière du Sahara et du foehn

Les températures, elles aussi, joueront quelque peu aux montagnes russes cette semaine. Les minimales et les maximales pourront en effet être séparées de jusqu'à 15°C. Jeudi, ce sera par exemple le cas à Thoune (15-30°C). A Genève, le mercure oscillera entre 18 et 31°C, à Fribourg, ce sera entre 15 et 29°C et entre 18 et 29°C à Neuchâtel.

Vendredi, ça va basculer, selon Météosuisse:

«Le matin et jusqu'en début d'après-midi rafales de foehn dans la région alpine et vent de sud-ouest au Nord des Alpes. Dans l'après-midi, fortes rafales de joran du Plateau au Léman.»

En outre, «des précipitations étendues, devenant intenses, parfois orageuses» sont attendues en parallèle, et ce, après un milieu de journée relativement chaud. Il fera alors au maximum 24°C à Genève, 22°C à Lausanne, 21°C à Delémont et Bienne, et 20°C à Fribourg.

Il s'agira de bien penser à fermer ses fenêtres pour la fin de la journée. Image: MétéoSuisse

Le week-end, les températures maximales baisseront, tandis que les températures minimales, elles, remonteront. Dimanche, il fera alors au maximum 26°C à Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Lausanne et Martigny et Bienne.

Les prévisions à plus long terme suggèrent une tendance à des températures plus basses pour le début de la semaine prochaine. Ces conditions devraient s'accompagner de phases ensoleillées et de périodes plus humides, mais les prévisions sont encore susceptibles d'évoluer. (ysc/leo)

Malgré les fortes précipitations de vendredi, le week-end, lui, devrait être parfaitement ensoleillé. Image: MétéoSuisse