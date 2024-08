Débat sur l’avenir de l’armée suisse: les limites de la démocratie

Viola Amherd, cheffe du Département fédéral de la défense. image: montage.

Quel avenir pour l’armée suisse? La démocratie directe a atteint ses limites

La tension monte avant la publication, fin août, d'un rapport qui devrait prôner un rapprochement accru de la Suisse avec l'Otan. Mais avons-nous le choix? La démocratie directe face aux enjeux existentiels.

Comme ça, instinctivement, par habitude, on se dit qu’il n’y a pas de domaine relevant plus de la souveraineté du peuple que les questions liées à sa sécurité, autrement dit, à sa survie. Et si on se trompait? Si, au contraire, les questions existentielles étaient celles qui échappaient le plus au jeu démocratique, à la dispute idéologique? Et ce, par la force des choses, par notre volonté même. Mais une volonté que nous préférerions ne pas reconnaître, précisément parce qu’il en va de notre existence, autrement dit, d’un danger de mort, sujet de profonde angoisse.

Nous jouons en quelque sorte la comédie de la démocratie, là où, en réalité, cette dernière s’efface devant des considérations supérieures.

Nous jouons au jeu des motions, des référendums et des initiatives en cette matière particulière, comme si la démocratie directe ne pouvait souffrir qu’on lui soustraie une part du champ de l'humanité.

Le débat sans fin sur le devenir de l’armée suisse illustre bien ce faux-semblant de démocratie. Non que les moyens engagés pour l'outil de défense helvétique ne méritent pas discussions et décisions populaires. Mais la finalité de l’outil de défense, à savoir la protection des citoyens face à une attaque ennemie, se dérobe, en partie, à la souveraineté populaire. Le peuple peut certes décider de ne pas avoir d’armée – le votation un brin grotesque, mais ô combien intéressante de 1989 –, cela ne change rien à la donne: armé ou dépourvu du moindre fusil, un peuple n’en veut pas moins survivre et finalement se défendre face à un danger existentiel. L’exemple ukrainien devrait nous faire comprendre cela.

Un rapport qui conforte et qui fâche

Venons-en à cette commission d’étude mise sur pied par la ministre de la Défense Viola Amherd. Son rapport, qui sera rendu public fin août, est censé donner «des impulsions à la politique de sécurité pour les années à venir». Il était évident, dès la constitution de cette commission en juillet 2023, que son seul objectif serait de fournir des arguments d’autorité au Département de la défense, partant, au Conseil fédéral, pour aller de l’avant dans l’intégration de l’armée suisse à son environnement militaire ami, l’Otan et, dans une moindre mesure, l’Union européenne, les aspects de défense y étant pour l'heure à l’état embryonnaire.

C’est pourquoi Viola Amherd a nommé des personnalités acquises à sa cause. Mais les représentants des partis politiques siégeant dans ladite commission lui ont été imposés par les partis eux-mêmes, ce qui est normal.

On apprend vendredi dans le journal Le Temps que le représentant socialiste, le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridez, s’est retiré en cours de route des travaux de la commission, fâché d’y découvrir une orientation intégrationniste. Sans doute le «Monsieur Défense» du PS a-t-il été vexé du manque de considération pour sa vision stratégique qui pourrait tenir en un mot: la Suisse n’a pas besoin de se rapprocher davantage de l’Otan pour assurer sa défense, puisque, avant d’être atteinte par l’ennemi, celui-ci se serait fait les dents sur les pays de l’Alliance atlantique, bouclier de la Suisse.

Rapprochement de l'UDC avec le PS

Le Temps révélait en outre que les représentants de l’UDC et des Verts, eux aussi, comprend-on, en désaccord avec les orientations de la commission, avaient failli claquer la porte. On ne découvre rien: l’UDC et la gauche sont alliés pour défendre la neutralité dans sa conception la plus orthodoxe. L’UDC pour des raisons liées à la souveraineté de la Suisse. Le PS et les Verts, par pacifisme et par opposition à l’«impérialisme américain» – sur ce dernier point, la position de l’UDC, plutôt pro-russe ou pro-Trump, s’est rapprochée de celle du PS, lequel n'est toutefois ni pro-russe ni pro-Trump. Notons que la gauche suisse gouvernementale, certes pas toute, est peut-être la dernière en Europe à se payer le luxe de l’antimilitarisme.

Alors non, la démocratie n’a pas à abdiquer sur les questions de défense. Le parlement et le peuple peuvent décider de la taille et des missions de l’armée.

Mais dès lors qu’on se dote d’une force létale, pouvant tuer l’ennemi, on se doit d’être logique avec ses choix. Soit cette force est d’opérette, soit elle cherche l’efficacité.

A ce titre, comment pourrait-on justifier l’allocation de sommes importantes à l’outil de défense sans l’intégrer à une structure de défense continentale? Ce serait parfaitement absurde. Aussi convient-il, dans le même temps, d’autoriser la troupe à s’entraîner avec des partenaires étrangers, afin qu'elle acquière des automatismes de combat et de commandement.

Un bloc civilisationnel à défendre

Ces rapprochements avec l’Otan participent de l’évolution des rapports de force. L’Occident, la Suisse en fait partie, est un bloc civilisationnel, celui des démocraties attachées à l’Etat de droit. Il doit se défendre. Cela se vérifie tous les jours face à la menace terroriste de type djihadiste – pas de neutralité qui vaille ici. La neutralité suprême, celle qui engage l'armée de milice, peut demeurer, afin que la Suisse ne soit pas entraînée dans une guerre. La Suisse peut choisir de ne pas formellement adhérer à l’Otan. Mais, dans les faits, les enjeux existentiels, sans parler des imbrications des contrats d'armement, lui laissent peu de marges de manœuvre.