Journalistes, vos papiers! Les occupants des unis n'ont pas à faire la police

«J’ai manifestement été repéré, puisque j’ai entendu, à mon propos, "lui, c’est un journaliste". Deux individus ont voulu me faire sortir du hall d’Uni Mail. Je leur ai dit que j’étais journaliste au Temps. Ils m’ont rétorqué: "Le Temps, vous êtes vraiment pénible". Ils y avaient lu plus tôt un éditorial appelant les professeurs d’université à rester en retrait des mouvements militants. Je leur ai dit qu’ils n’avaient pas le droit de m’expulser d’un lieu public. J’ai alors reculé de dix mètres pour éviter de perturber davantage les débats. A la fin de l’AG, deux personnes de la team médias sont venues me voir. J’ai parlé avec elles. Elles ont exprimé des regrets pour ce qui s’était passé plus tôt, arguant du caractère sensible des sujets débattus.»

Raphaël Jotterand