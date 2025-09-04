pluie modérée15°
L’armée suisse est un poulet sans tête

Le ministre de la Défense, Martin Pfister.Image: Shutterstock
Où va l'armée suisse? Ses choix stratégiques peu clairs brouillent la lisibilité de ses achats d'armement, tel celui, confirmé, de six drones israéliens en partie inopérationnels. C'est au politique de donner un cap, un vrai.
04.09.2025, 16:5804.09.2025, 20:18
Antoine Menusier
Antoine Menusier
De la même façon que nous ne concevons pas un retour à la semaine de travail de 48 heures obligatoires, qui fut longtemps la norme en Suisse, nous n’imaginons pas revenir aux 2,6 points de PIB alloués à la défense nationale au pic de la guerre froide, dans les années 1960, après être descendu à 0,63%, le minimum jamais atteint, en 2014 – tiens, l’année où la Russie a annexé le Crimée. Nous ne l'imaginons pas, et pourtant...

Depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes en février 2022, plus encore depuis que Donald Trump a prévenu que les Etats-Unis ne seraient plus l’assurance-vie du continent européen, les budgets militaires des pays membres de l’Otan, certains au plus bas depuis la fin de la guerre froide, ont repris l’ascenseur. But assigné en 2025: 2% du PIB. Et ce n’est qu’un début.

On vous résume 6 ans de problèmes avec les drones de l'armée suisse

Pas même au niveau des pays de l'Otan

Cela dit, comment la Suisse, qui n’est pas membre de l’Otan, s’y prendrait-elle pour consacrer 2% de sa richesse intérieure brute à l'effort de défense, elle qui pense accomplir le grand maximum avec son objectif de 1% du PIB à l’horizon de 2030?

En même temps, chacun sait que cela ne sera sûrement pas suffisant pour combler les manques de l’armée, du moins si l’on en croit les militaires alertant sur la vétusté des équipements, tel le divisionnaire Rolf Siegenthaler, chef de la base logistique de l'armée, interrogé dimanche dernier par la RTS.

Seule au monde

Le problème, aujourd’hui, avec l’armée suisse, c’est qu’elle a tout du poulet sans tête. Prenez le dernier rebondissement en date – on en compte quasiment un par semaine: le ministre de la Défense Martin Pfister, avec l'approbation du Conseil fédéral, a décidé de maintenir l’achat de six drones de reconnaissance israéliens, malgré les retards accumulés et bien que ces engins ne disposent pas de toutes leurs fonctionnalités.

Est-ce bien sérieux? On apprend en effet qu'ils ne pourront pas voler en cas de givre et de brouillard, et qu'ils devront être escortés par un hélicoptère à partir d'une certaine altitude sur le Plateau et au-dessus des Alpes. La Suisse est sans doute aujourd'hui trop isolée pour affronter sans conséquences néfastes ses erreurs, ses mauvais choix, ses déconvenues. Elle est face à ses drones comme elle est face à ses F-35: seule au monde.

Berne prend une grosse décision sur les drones israéliens

Tout est devenu brumeux dans le paysage militaire suisse. Longtemps, la défense fut quelque chose de simple, comme dans la plupart des pays, du reste: des chars, une artillerie, une DCA, des avions, des fantassins. Surtout, ce dispositif classique répondait, pensait-on, à l’exigence de neutralité armée d’un pays indépendant. Or, ce dispositif n’a cessé de fondre depuis 1992, au point qu’il ne reste pas grand-chose de cette Suisse indépendante, armée et neutre.

Partir seul au charbon, vraiment?

Aujourd’hui, il faudrait reconstituer les forces. Mais sur quelles bases idéologiques ou, si l’on préfère, sur quelles bases identitaires? Celles de la glorieuse indépendance ou celles d'une coopération internationale enfin assumée, en termes de préparation au combat, de participation au développement des armements et de partage des coûts? Le commandement militaire suisse, qui ne cherche que l’efficacité – après tout, telle est sa mission – a probablement déjà sa réponse et elle est sans doute plus proche de l'idée de fusion que du principe d'exclusion.

La Suisse est piégée par sa neutralité

Partir seul au charbon, militairement, financièrement, alors que se construit à nos portes un outil de défense partagé, interconnecté, technologiquement des plus avancés mais aussi des plus chers, serait certainement très déraisonnable, à tout point de vue.

Un peuple sans cap

L'armée suisse, un poulet sans tête? Un peu comme le peuple, qui, balloté par des discours où se mêlent l’idéal et la démagogie, ne sait pas à proprement parler vers quoi il veut aller. Sur ces questions-là, qui engagent l’existence, c’est au pouvoir exécutif de fixer un cap clair.

Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»

La proposition d’un ancien membre de l’Académie militaire de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, consistant à déléguer la surveillance de l’espace aérien helvétique à la France suite au fiasco des F-35, a suscité des réactions outrées. Mais cette proposition iconoclaste montre bien la nécessité de clarifier la stratégie militaire et politique de la défense suisse, plutôt que de la confier à la bourse aux idées.

L’article