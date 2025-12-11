Les «10 meilleures marques horlogères de 2025» sont toutes suisses

Comme chaque année depuis quatre ans, le magazine GQ est allé sonder un large panel d'experts de l'horlogerie pour voter pour la «meilleure marque» du secteur. Voici, sans plus attendre, les dix maisons qui ont dominé l'année 2025 - et elles sont toutes, naturellement, basées en Suisse romande.

Après une année 2024 relativement morose en termes de ventes, d'innovation et de nouveautés, l'année 2025 s'est révélée nettement plus excitante pour les fans d'horlogerie - marquée, notamment par un «grand nombre de marques ayant présenté des montres fascinantes» et des garde-temps exceptionnels, se réjouit le magazine GQ en dressant son nouveau classement.

Voici donc les marques chouchous des quelque 36 experts interrogés par le magazine - un joyeux melting-pot de revendeurs, collectionneurs, journalistes ou encore spécialistes de ventes aux enchères - pour ce qu'elles ont proposé au cours des 12 derniers mois.

Rolex

2025 marque d'abord et avant tout le retour de Couronne au sommet du classement, après avoir été détrônée l'an passé. Sa place «légitime», comme l'affirment plusieurs participants au sondage. La sortie de la nouvelle Land-Dweller en avril a été le plus souvent citée parmi ses admirateurs, notamment en raison de sa technologie révolutionnaire.

La nouvelle Land-Dweller a suscité autant de scepticisme que d'enthousiasme. image: rolex

La marque a également produit cette année plusieurs Daytona hors catalogue exceptionnelles. Autant de recettes qui permettent à Rolex de conserver sa position dominante.

Vacheron Constantin

Vacheron Constantin a été victime de son succès - en particulier l'un de ses nouveaux modèles, la Solaria, dévoilée ce printemps lors du salon Watches and Wonders, et ses 41 complications (qui en font la montre la plus complexe jamais fabriquée) a particulièrement fasciné les connaisseurs.

Cette montre est composée de 1521 composants. image: vacheron constantin

Cartier

Le succès de la marque que Bloomberg décrit comme le «Rolex de la génération Z» ne se dément pas. Année après année, elle continue de séduire les célébrités pour son élégance et ses designs intemporels. «La demande semble plus forte que jamais», affirme le collectionneur chevronné Drew Coblitz à GQ.

Depuis son lancement en 1928, Cartier n'a commercialisé la Tank à Guichets que deux fois dans toute son histoire. image: cartier

La Guichet, la plus importante nouveauté de la marque en 2025, a connu un succès retentissant.

Hazemann & Monnin

Nouvelle venue dans le palmarès, Hazemann & Monnin est née sous les doigts talentueux de deux jeunes diplômés de l'école d'horlogerie de Morteau, Alexandre Hazemann et Victor Monnin, dont l'atelier est désormais basé en Suisse. La marque suscite déjà un vif intérêt auprès des collectionneurs.

Le modèle Monnin. image: Hazemann & Monnin

Le modèle Hazemann. image: Hazemann & Monnin

Et pour cause! Leur création, la «Montre Ecole», se décline en deux modèles, fabriqués chacun à seulement dix exemplaires. La Hazemann et la Monnin.

Breguet

Forte de ses 250 ans d'existence, la maison originaire de la Vallée-de-Joux est un pilier de l'horlogerie suisse. Une longue histoire qui ne l'empêche surtout pas d'innover, avec deux lancements prestigieux cette année: la Classique, ultra-minimaliste et dotée d'une seule aiguille, et l'Experimentale, pour mettre en valeur son expertise technique.

L'Experimentale est dotée du tout premier tourbillon à échappement magnétique à haute fréquence (10 Hz). image: breguet

Urban Jürgensen

Fondée en 1773 à Copenhague, la marque a déménagé en Suisse par la suite, où elle est toujours basée aujourd'hui. La marque, plébiscitée par l'acteur Timothée Chalamet ou le joueur de la NBA Kyle Kuzma, a dévoilé trois nouveautés cette année.

Limitée à une édition exclusive de 75 exemplaires, l'UJ-1 se décline en trois références, chacune produite en une série limitée à 25 montres-bracelets. image: Urban Jürgensen

A commencer par l'UJ-1, qui revisite la montre de poche historique issue des archives de la marque en montre-bracelet.

FP Journe

La popularité de FP Journe n'a cessé d'enfler ces dernières années et ses résultats 2025 le prouvent. Les ventes aux enchères ont révélé un véritable engouement pour les références de l'un des seuls horlogers encore basés dans le centre de Genève.

La montre personnelle de Francis Ford Coppola s'est vendue début décembre chez Phillips, à New York. image: fp journe

Preuve de cette folie? La Francis Ford Coppola, une pièce unique, s'est vendue la semaine passée pour la modique somme de près de 11 millions de dollars.

Berneron

Après avoir déjà remporté le titre de «Montre de 2024» du magazine GQ l'an dernier, Berneron reste solidement implantée dans le classement des marques les plus prisées cette année. Son fondateur a pris tout le monde par surprise avec une nouvelle pièce, la Quantième Annuel, plus traditionnelle, qui a connu un succès fulgurant. La liste d'attente est d'environ trois ans.

Cette interprétation du calendrier annuel est à l'opposé du premier modèle, la Mirage, au design audacieux. image: berneron

Patek Philippe

Autre incontournable du classement, Patek enchaîne les succès, tant dans le monde des montres vintage que modernes. Outre plusieurs cartons lors de ventes aux enchères, plusieurs nouveautés ont fait parler d'elles lors du salon Watches and Wonders, dont une nouvelle Calatrava, qui a séduit pour son étonnante simplicité.

La nouvelle Calatrava est étonnante de sobriété. image: patek philippe

Jaeger-LeCoultre

Pour clore son prestigieux classement, le magazine GQ évoque son «coup de coeur de l'année»: la nouvelle version en or rose de la Reverso, de Jaeger-LeCoultre.

La Reverso a séduit de nombreuses célébrités. image: jaeger-lecoultre

Le modèle était en effet un incontournable de la marque du Jura vaudois cette année, aperçu notamment au poignet de l'acteur Walton Goggins, qui la portait pour présenter Saturday Night Live.