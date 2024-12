Des malfrats font exploser le bancomat d'une Migros romande

Plus de «Suisse»

Cette voiture tchèque détrône Tesla

Tesla dominait largement tous les classements des nouvelles immatriculations en Suisse et en Europe. Mais un nouveau venu change la donne.

En octobre, près de 170 000 nouvelles voitures électriques ont été immatriculées en Europe. Cela représente 7% de plus qu'en octobre de l'année précédente. Les SUV électriques Skoda Enyaq, Tesla Model Y et VW ID.4 ont été particulièrement appréciés. En quatrième position, on trouve la Volvo EX30, un autre SUV.