Deux bancomats romands attaqués, dont celui d'une Migros

Deux tentatives de vol par effraction ont visé des bancomats de Suisse romande entre vendredi et samedi. La police a dû intervenir près d'Yverdon, dans un centre-commercial Migros, puis à Rossens (FR).

Plus de «Suisse»

Une opération de police est en cours devant le Migros Expo Centre suite a une tentative de vol par effraction sur le bancomat le samedi 7 décembre 2024. Keystone

Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus s'en sont pris au bancomat du centre commercial Migros «Expo Centre» de Montagny-près-Yverdon. Une opération de police était toujours en cours samedi en fin de matinée.

«A priori, il s'agit d'une tentative de vol par effraction» Marjorie Zumkeller

Explosion à Rossens (FR)

Des inconnus ont aussi fait exploser un bancomat à Rossens (FR) dans la nuit de vendredi à samedi, avant de s'enfuir dans une direction inconnue. Un important dispositif policier a été mis en place, et un appel à témoins a été lancé.

La police a été informée de la déflagration vers 02h55 et a obtenu des renforts de forces de l'ordre vaudoises et bernoises. Le groupe NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) de la police vaudoise a été sollicité afin de sécuriser les lieux et d’établir l’origine de l’explosion, indique la police fribourgeoise. La police fédérale (fedpol) et des experts zurichois sont aussi intervenus.

Seuls des dommages matériels sont à déplorer. Les malfrats étaient toujours en fuite samedi après-midi. (ats)