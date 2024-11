Les CFF bloquent des bancomats romands par peur d'une attaque

Les CFF bloquent des bancomats romands par crainte d'une attaque

Après La Chaux-de-Fonds, c'est le bancomat Raiffeisen de la gare de Neuchâtel qui a été bloqué par les CFF. Ceux-ci en disent davantage sur les raisons de ces mises hors-service.

Plus de «Suisse»

Pour les clients de la Raiffeisen qui pendulent entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, il va devenir difficile de retirer de l'argent facilement. La semaine dernière, nous vous expliquions, photo d'un lecteur à l'appui, qu'il était impossible de retirer de l'argent dans la gare de la métropole horlogère, «pour raisons de sécurité».

On en parlait ici: Les CFF bloquent un bancomat romand pour une raison effrayante

Un autre lecteur attentif de watson nous a envoyé un cliché pris depuis la gare de Neuchâtel. On y voit à nouveau un bancomat Raiffeisen mis hors service. Une feuille apposée présente un message sensiblement similaire. Sous «appareil indisponible» écrit en grandes lettres, on peut lire:

«Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes contraints de mettre cet appareil hors-service, pour une durée indéterminée» Raiffeisen

Image: lecteur watson

La feuille est cette fois-ci signée par la Raiffeisen elle-même, et non pas les CFF. La banque indique, par ailleurs, que ses sociétaires et clients jeunes bénéficient de 24 retraits gratuits aux bancomats d'autres établissements.

A cause de l'attaque de Martigny

Contactés, les CFF confirment avoir mis «temporairement hors-service des distributeurs automatiques de billets (postomat et bancomat) sur plusieurs sites afin d'améliorer la sécurité de leurs collaborateurs». Mais ils s'expriment cette fois-ci de manière un peu plus précise:

«Les CFF réagissent à une attaque survenue début novembre 2024 au centre de voyages de Martigny» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Martigny? Le 8 novembre dernier vers 7h du matin, un individu avait braqué le guichet CFF et était reparti avec une somme d'argent.

Deux des auteurs avaient été filmés par une caméra de surveillance. police cantonale valaisanne

Quelques jours plus tard, trois personnes d'origine marocaine ont été arrêtées dans la même ville. Il s'agit de deux hommes et une femme âgés d'une trentaine d'année.

Les infos ici: Vol à la gare de Martigny: arrestation de deux hommes et une femme

Compétence fédérale

Dans sa réponse précédente, les CFF nous indiquaient que la mise hors-service du bancomat de La Chaux-de-Fonds pouvait être consécutive aux attaques à l'explosif de bancomat. L'ex-régie fédérale a donc quelque peu changé son fusil d'épaule.

Contactée, la police cantonale neuchâteloises explique que «les enquêtes en lien avec les attaques de distributeurs automatiques de billets sont de la compétence fédérale». De son côté. Fedpol se refuse à donner des détails «d'ordre tactique». Sur son site, on pouvait lire dans un article:

«La criminalité organisée néerlandaise est à l’origine d’une grande partie des attaques commises en Suisse depuis 2020» Fedpol

Ce que Fedpol pense des mafias: Les mafias sont bien implantées en Suisse, selon la cheffe de fedpol

Les CFF «en discussion» avec les banques

Il n'empêche, il restera impossible pour un temps de retirer de l'argent aux bancomats des deux villes neuchâteloise. Les CFF sont d'ailleurs bien conscients que «les distributeurs automatiques de billets doivent rester un élément essentiel de l'offre de la gare».

«Les CFF sont en discussion avec les partenaires concernés (Postfinance et les banques) sur la gestion future des distributeurs automatiques de billets» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Se pourrait-il qu'une partie d'entre eux soient définitivement supprimés à cause d'un danger de braquage? Affaire à suivre.