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Swiss supprime les ventes duty free à bord de ses avions

Das neue Flugzeug Airbus A350 der Fluggesellschaft Swiss International Air Lines (HB-IFA) mit einer Schweizer Cockpit-Crew wird nach seinem Flug aus Toulouse vom Flughafen Zuerich mit einem Wasserboge ...
Swiss a analysé avec attention, ces dernières années, la vente de produits détaxés à bord.Keystone

Pourquoi Swiss supprime le duty free de ses avions

La compagnie aérienne Swiss International Air Lines met fin à la vente de produits duty free à bord de ses appareils. Les ventes seront progressivement arrêtées d’ici à fin septembre.
29.04.2026, 10:4529.04.2026, 10:45

La compagnie aérienne à la croix blanche a annoncé ce mercredi arrêter de vendre des produits hors taxes à bord de ces appareils. Swiss justifie cette décision par une baisse de l’intérêt des passagers pour les achats en vol. Une analyse des ventes de produits hors taxes à bord ces dernières années a montré ce recul.

Swiss explique:

«De plus en plus de passagers recherchent aujourd’hui des produits depuis chez eux, comparent les prix en ligne et effectuent leurs achats avant même d’arriver à l’aéroport.»

Actuellement, il est possible d’acheter à bord des avions Swiss divers produits hors taxes, des montres aux bijoux, en passant par des cosmétiques et cartouches de cigarettes. Dès le mois de juin, une sélection d’articles issus du stock restant sera proposée à prix réduit, dans la limite des stocks disponibles. Les rabais pourront atteindre jusqu’à 25%. Les autres offres de vente ne sont pas concernées, précise la compagnie.

Les billets coûteront plus cher chez Swiss et Edelweiss

À l’avenir, les clients souhaitant acheter des produits duty free de Swiss pourront le faire en ligne. Certains articles du catalogue actuel continueront d’être proposés via le «Worldshop» du programme Miles & More. (dab/trad. hun)

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