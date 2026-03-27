Les billets coûteront plus cher chez Swiss et Edelweiss
À l'instar des autres filiales Lufthansa, Swiss et Edelweiss ont décidé d'augmenter leurs suppléments carburant.
La forte hausse des prix du kérosène, consécutive à la guerre au Moyen-Orient et à l'augmentation des cours du pétrole, risque en effet de peser lourdement sur les coûts, alors que le carburant est généralement le poste de dépense le plus important pour les compagnies aériennes. Un porte-parole de Swiss a indiqué:
Le supplément permet de «compenser une partie des frais et coûts sur lesquels nous n'avons aucune influence», a expliqué le porte-parole de Swiss en précisant:
Edelweiss a de son côté indiqué que la majoration variait en fonction de la liaison.
Le prix du kérosène s'est envolé
Les prix du kérosène ont plus que doublé au cours du mois dernier: un baril de kérosène (159 litres) coûte en moyenne 214,70 dollars cette semaine en Europe, selon les statistiques de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Les prix du kérosène ont ainsi augmenté bien plus fortement que ceux du pétrole brut. Ce dernier n'a «que» renchéri de 50% le mois dernier.
De plus, le kérosène est plus cher en Europe que dans d'autres régions du monde. Ainsi, un baril de kérosène ne coûte que 179 dollars en Amérique du Nord. Seules l'Afrique et l'Asie affichent des prix supérieurs à 200 dollars le baril.
Le spectre d'une pénurie
Concernant une éventuelle pénurie de carburant, Swiss a déclaré que l'approvisionnement en kérosène était assuré à son hub de Zurich, tout en déclarant:
Si des pénuries devaient survenir, c'est là-bas qu'ils s'attendent le plus à ce que Swiss soit touchée. Il existe en effet en Asie une forte dépendance vis-à-vis des produits provenant du golfe Persique et de Chine. Le sujet est d'autant plus important que Swiss a renforcé ses liaisons aériennes vers l'Asie ces derniers jours. Le porte-parole poursuit:
La situation peut cependant évoluer. Le groupe Lufthansa achète en effet environ 85% de son carburant six mois à l'avance afin de se prémunir contre les fluctuations soudaines. L'explosion actuelle des prix ne se répercutera donc sur la facture de carburant qu'avec quelques mois de retard.
L'année dernière, Swiss a dépensé environ 1 milliard de francs en carburant. Une facture qui représentait ainsi le poste de dépenses le plus important de la compagnie aérienne, comme l'avait indiqué le directeur financier Dennis Weber il y a trois semaines lors d'un entretien avec l'agence de presse AWP.
Et pourtant, Swiss avait encore profité de la baisse des prix du carburant l'année dernière. La situation devrait être radicalement différente cette année. Si les prix se maintiennent à leur niveau actuel, cela aura un impact d'au moins plusieurs centaines de millions de francs sur les résultats. (btr/ats)