Vue de La Havane, à Cuba, en janvier dernier. Image: www.imago-images.de

Cuba empoche des millions grâce aux Suisses

Sous étau américain, Cuba fait face à une situation économique catastrophique. Mais le pouvoir en place peut se raccrocher à l'exportation de cigares, notamment vers la Suisse, dont il tire une bonne partie des bénéfices.



Plus de «Suisse»

Parmi ses sources de revenus, le régime cubain peut compter sur la Suisse, comme le révèlent des documents obtenus par la NZZ am Sonntag.

Alors que l'île des Caraïbes traverse une grave crise énergétique suite aux sanctions de Donald Trump, l'Etat mise gros sur l'exportation de produits de luxe. Et notamment de cigares, dont la Suisse est particulièrement friande

Selon la SRF, le pays est en effet le troisième marché pour les cigares cubains en volume, si bien que la demande y dépasse l'offre. Ces dernières années, l’Etat cubain a de plus relevé à plusieurs reprises les prix de ses cigares, certains des types les plus prisés se vendant depuis à environ 100 francs pièce.

Une entreprise a le monopole

En Suisse, le commerce des cigares cubains est strictement encadré, relate la NZZ am Sonntag. Une entreprise y détient le monopole des importations: Intertabak AG, basée à Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne.

Selon le journal alémanique, cette dernière est détenue à 50% par l’organisation étatique cubaine Habanos. Autrement dit, une part significative des bénéfices liés au commerce des cigares cubains en terres helvétiques retombe dans les poches du régime de La Havane.

Pour rappel, ce dernier figure, depuis 2006, parmi les «régimes autoritaires» dans le classement de l'indice de démocratie de l'Economist Intelligence Unit (EIU). Seul le Parti communiste de Cuba (PCC) y est autorisé à exercer le pouvoir et l'opposition y est réprimée.

Cuba a touché des aides Covid suisses

Selon la NZZ am Sonntag, Intertabak AG a réalisé un bénéfice net de plus de 20 millions de francs en 2024, et ce alors qu'elle ne comptait que 21 employés. Ses profits cumulés dépassent les 50 millions de francs sur cinq ans.

Le média alémanique relève également un détail pour le moins intriguant: dans son rapport 2020, l'entreprise indique avoir touché environ 30 000 francs de subventions. Il s'agit d'indemnités Covid liées au chômage partiel.

Ce qui amène la NZZ am Sonntag à conclure: «Autrement dit, l’Etat cubain a bénéficié, au moins indirectement, de l’argent des contribuables suisses»

Contactée par le journal, Intertabak AG explique que les chiffres mentionnés correspondent au résultat global de l’entreprise et dit ne pas avoir «de visibilité» sur la manière dont les revenus sont redistribués côté cubain.

La société a, en outre, été questionnée par la SRF au sujet des conditions de production des cigares sur place. Le média public fait état d'un récent rapport d'ONG affirmant qu'une partie des cigares cubains sont fabriqués dans des prisons où sont notamment détenus des prisonniers politiques.

Intertabak AG a confirmé ces informations, rejetant toutefois la qualification de travail forcé dénoncée dans le rapport. L'entreprise évoque pour sa part «des travaux d'intérêt général pour les détenus» (jzs).