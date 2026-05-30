L'auteur de l'attaque est un binational. Keystone

Faut-il retirer sa nationalité à l'auteur de l'attaque de Winterthour?

Parce qu'il a mené une attaque terroriste, l'homme pourrait être déchu de sa nationalité suisse. Mais la procédure n'est pas si simple.

Plus de «Suisse»

Déterminer si l'auteur de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH) peut être déchu de sa nationalité ne peut se faire qu'à l'issue de la procédure pénale, a averti vendredi le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Un jugement définitif pour une infraction grave est nécessaire, a-t-il ajouté.

Porte-parole du SEM, Daniel Bach a déclaré à la télévision alémanique SRF:

«Il s'agit notamment de terrorisme, de crimes contre l'humanité, de criminalité organisée»

Dix procédures de ce type ont été engagées ces dernières années et sept d'entre elles ont abouti à une déchéance de la nationalité, a-t-il précisé.

Même son de cloche du côté d'Alberto Achermann, professeur de droit des migrations à l'université de Berne, qui a estimé que la demande de déchéance de la nationalité dans l'attaque au couteau de Winterthour est une «décision précipitée». Il ajoute:

«On peut partir du principe que l'attaque constitue un crime particulièrement grave. Mais il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire si l'auteur était responsable pénalement.»

Le ministre zurichois de la sécurité, Mario Fehr, avait déclaré lors d'une conférence de presse jeudi qu'il préférerait expulser l'auteur présumé. Le conseiller d'État avait indiqué:

«Nous ne voulons pas de telles personnes ici. En cas de crimes graves et de terrorisme, la nationalité peut être retirée»

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans, est accusé d'avoir poignardé jeudi trois passants à la gare de Winterthour, dont un a été grièvement blessé. Le Ministère public de la Confédération a demandé son placement en détention préventive. (ats)