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Faut-il retirer sa nationalité à l'auteur de l'attaque de Winterthour?

L&#039;attaque de jeudi à la gare de Winterthour a fait trois blessés.
L'auteur de l'attaque est un binational.Keystone

Faut-il retirer sa nationalité à l'auteur de l'attaque de Winterthour?

Parce qu'il a mené une attaque terroriste, l'homme pourrait être déchu de sa nationalité suisse. Mais la procédure n'est pas si simple.
30.05.2026, 15:2430.05.2026, 15:24

Déterminer si l'auteur de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH) peut être déchu de sa nationalité ne peut se faire qu'à l'issue de la procédure pénale, a averti vendredi le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Un jugement définitif pour une infraction grave est nécessaire, a-t-il ajouté.

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Porte-parole du SEM, Daniel Bach a déclaré à la télévision alémanique SRF:

«Il s'agit notamment de terrorisme, de crimes contre l'humanité, de criminalité organisée»

Dix procédures de ce type ont été engagées ces dernières années et sept d'entre elles ont abouti à une déchéance de la nationalité, a-t-il précisé.

Même son de cloche du côté d'Alberto Achermann, professeur de droit des migrations à l'université de Berne, qui a estimé que la demande de déchéance de la nationalité dans l'attaque au couteau de Winterthour est une «décision précipitée». Il ajoute:

«On peut partir du principe que l'attaque constitue un crime particulièrement grave. Mais il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire si l'auteur était responsable pénalement.»
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Le ministre zurichois de la sécurité, Mario Fehr, avait déclaré lors d'une conférence de presse jeudi qu'il préférerait expulser l'auteur présumé. Le conseiller d'État avait indiqué:

«Nous ne voulons pas de telles personnes ici. En cas de crimes graves et de terrorisme, la nationalité peut être retirée»

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans, est accusé d'avoir poignardé jeudi trois passants à la gare de Winterthour, dont un a été grièvement blessé. Le Ministère public de la Confédération a demandé son placement en détention préventive. (ats)

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